O fim do Windows 7 veio mostrar a muitos utilizadores uma realidade complexa. É urgente a atualização para um sistema mais recente e as alternativas a que estão habituados são pagas ou obrigam a uma mudança radical.

Muitos arrependem-se agora de não ter feito a atualização para o Windows 10 quando esta era gratuita, Se esse passo fosse dado, hoje não existiam problemas. Mas há uma pergunta que se impõe. Será que afinal ainda é possível atualizar para o Windows 10 de borla?

Migrar de borla para o novo sistema da Microsoft?

Esta ideia não é nova e recorrentemente descobrimos que afinal a Microsoft ainda permite a atualização para o Windows 10 gratuitamente. Esta não era suposto acontecer, uma vez que o período indicado para este passo era de apenas 1 ano após o seu lançamento.

A verdade é que mês após mês esta possibilidade continua presente, sendo descoberta por um utilizador que tenta fazer a atualização. Desta fez foi a necessidade de migrar do Windows 7 para a versão mais recente do Windows que motivou a descoberta.

Afinal podemos atualizar para o Windows 10

A sua publicação no Reddit voltou a trazer comentários de outros utilizadores que confirmaram este processo. Estes referem sempre que esta atualização pode ser feita sem qualquer custo para o utilizador. Só precisam mesmo de seguir um conjunto de passos bem conhecido.

Nada mudou desde as situações anteriores e basta usar o Media Creation Tool para o conseguir. Ao correr essa aplicação vão poder fazer a atualização diretamente, passando do Windows 7 para o Windows 10 sem perder apps ou ficheiros do utilizador.

Não há desculpa para ficar no Windows 7

Há ainda quem refira que existe uma segunda opção. Uma instalação de base com uma chave válida do Windows 7 permite também que a atualização seja feita de borla. O ideal parece-nos, é usar o método anterior e posteriormente fazer esta instalação de base, já com a chave associada ao Windows 10.

Curiosamente, a Microsoft tem-se mantido em silêncio sobre esta situação. Aparentemente não se sente incomodada em ganhar novos utilizadores para o seu sistema operativo, garantindo que estes ficam protegidos e seguros.