Será este o aspeto e características do novo OnePlus 8 Pro?

Com a data de lançamento dos novos equipamentos da OnePlus a aproximar-se, começam agora a aumentar os leaks sobre estes novos dispositivos.

Recentemente surgiram novas informações do OnePlus 8 Pro. Serão estas as suas características e aspeto?

Como é tradicional nesta altura do ano, muitas marcas preparam-se para lançar as suas novidades no mundo dos smartphones.

A OnePlus é uma das marcas que se insere neste lote e, além dos tradicionais modelos, como é o caso do OnePlus 8 e 8 Pro, deverá estrear um novo modelo, o OnePlus 8 Lite.

Estando a aproximar-se a data de lançamento, entre final de março e início de abril, surgem agora cada vez mais informações sobre estes modelos. Mais recentemente foi o OnePlus 8 Pro que viu informações libertadas, sendo já conhecidas as possíveis características e o seu aspeto.

Será este o novo OnePlus 8 Pro?

Segundo informações do The droid leaks, podemos agora conhecer mais algumas informações do OnePlus 8 Pro.

Pela imagem tornada pública, primeiramente identificamos um sistema de 4 câmaras traseiras dispostas numa de forma idêntica ao modelo anterior.

A nível de processador, como é habitual, poderemos encontrar o Snapdragon 865, que promete manter o desempenho de topo que a marca promete. Para complementar, virá com 8 GB de RAM e 128 ou 256 Gb de armazenamento interno.

Já no ecrã, podemos encontrar a informação de 6,5″. No entanto, esta informação vai contra outros leaks que apontam este tamanho para a versão base, estando o modelo Pro equipado com 6,65″. Tal como já tem sido referido várias vezes pela marca, deverá contar uma taxa de atualização de 120 Hz, o que promete uma visualização mais fluída.

Por fim, deverá trazer o Android 10 (ficando a dúvida se virá já com beta prometida do 11) e a bateria será de 4500 mAh com carregamento rápido de 50W.

Assim, já não deverá faltar muito par conhecer as novidades que a OnePlus tem preparadas. Uma das grandes curiosidades reside no modelo Lite que se espera trazer um preço mais competitivo.