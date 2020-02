É cada vez mais comum surgirem problema com apps maliciosas no Android. Mesmo com o controlo da Google, estas entram e são publicadas, ficando acessíveis a todos os utilizadores.

Uma nova investigação revelou mais 9 apps maliciosas presentes nesta loja do Android. Estas podem facilmente comprometer as contas dos utilizadores, roubando-lhes os dados e outra informação.

Uma nova praga de malware chegou ao Android

Desta vez foi a TrendMicro que descobriu problemas na Play Store da Google, onde 9 apps do Android estavam disponíveis, apesar de ter malware malicioso presente. Ao todo foram mais de 470 mil instalações destas apps, o que mostra o seu grau de propagação.

Mascaradas de ferramentas de otimização, estas conseguiram entrar em milhares de equipamentos. Naturalmente que o resultado das suas ações era nulo e não tinham sobretudo qualquer efeito sobre o Android. No entanto, o que estas conseguiram foi roubar dados dos utilizadores certamente sem que estes o soubessem.

Nome da App Pacote No. Instalações Shoot Clean-Junk Cleaner,Phone Booster,CPU Cooler com.boost.cpu.shootcleaner 10.000+ Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler com.boost.superclean.cpucool.lite 50.000+ Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler com.booster.supercleaner 100.000+ Quick Games-H5 Game Center com.h5games.center.quickgames 100.000+ Rocket Cleaner com.party.rocketcleaner 100.000+ Rocket Cleaner Lite com.party.rocketcleaner.lite 10.000+ Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager com.party.speedclean 100.000+ LinkWorldVPN com.linkworld.fast.free.vpn 1.000+ H5 gamebox com.games.h5gamebox 1.000+

Estas apps prometiam melhorar o Android

Após a instalação, em que eram pedidas permissões para poder agir de forma maliciosa, estas apps acabavam por desligar o Google Play Protect e de seguida descarregar várias aplicações de malware. Além disso, era também forçada a apresentação de publicidade, simulando depois cliques nessas apresentações.

O passo mais perigoso destas aplicações era dado posteriormente, com o roubo dos dados. Estas apps conseguiam contornar proteções e roubar dados das contas do Facebook e da Google. Faziam-no de forma indetetável e sempre sem que o utilizador tivesse noção desse passo. Por fim, colocava votações nas apps e publicava comentários falsos nas mesmas.

Por segurança das suas contas não instale estas apps

Como é normal nestas situações, a Google removeu estas apps assim que as mesmas foram reportadas como sendo maliciosas. No entanto, espera-se qque esta rede volte em breve, com a mesma forma de ataque e com os mesmos objetivos maliciosos.

Tal como das vezes anteriores, é necessário remover imediatamente estas apps e garantir que as mesmas não voltam a ser instaladas. Além disso, há ainda que ter um cuidado extra com este tipo de apps que promete acelerar o Android, algo que simplesmente não existe.