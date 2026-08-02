Dica: Android já faz cópias de segurança dos seus documentos no Google Drive

Há boas notícias para os utilizadores do Android. A Google está a lançar uma atualização para os serviços Google Play que traz uma nova funcionalidade importante. O Android já pode fazer cópias de segurança dos seus documentos no Google Drive.

Cópias de segurança dos seus documentos no Android

Os smartphones Android podem agora fazer o backup automático dos documentos armazenados no dispositivo para o Google Drive. O principal objetivo desta nova funcionalidade é permitir que aceda facilmente aos documentos na pasta Downloads do seu smartphone, mesmo que não tenha acesso à mesma.

Esta nova funcionalidade era aguardada com expectativa pelos utilizadores do Android há quase um ano. Embora seja disponibilizada automaticamente através das atualizações dos serviços Google Play, esta nova função de cópia de segurança de documentos vem desativada por defeito.

Nos smartphones Pixel, pode ativá-la facilmente acedendo às Definições, depois às Contas e cópia de segurança e, por fim, a Google Backup, onde deverá surgir uma nova opção "Documentos" entre "Fotos e vídeos" e "Outros dados do dispositivo".

Google coloca tudo no Google Drive para segurança

Assim que a funcionalidade for ativada no seu dispositivo, os ficheiros serão automaticamente descarregados para um novo diretório "Android Backups" na secção My Drive do Google Drive, onde também estará disponível uma pasta com o nome do seu telefone.

Isto permitir-lhe-á guardar automaticamente ficheiros nos formatos PDF, DOC, PPT, XLS, ZIP ou até mesmo ficheiros de instalação de aplicações no formato APK, que estão armazenados no seu diretório de Downloads.

Naturalmente, guardar estes itens no Google Drive ocupará espaço de armazenamento. No entanto, lembre-se que esta funcionalidade funciona como um simples backup, e não como uma sincronização. Na prática, isto significa que qualquer alteração feita a um documento através do telemóvel não será refletida na cópia guardada no Google Drive.

Além disso, se optar por desativar esta opção de cópia de segurança, conforme descrito anteriormente, os documentos de cópia de segurança não serão eliminados do seu Google Drive. Portanto, terá de excluí-los manualmente se desejar livrar-se deles.