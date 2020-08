Neuralink: máquina de Elon Musk que liga o cérebro ao computador a funcionar em breve

Elon Musk não quer só o homem a conduzir carros elétricos na Terra e naves espaciais até Marte. Um outra área onde investe é no desenvolvimento de soluções ligadas à saúde. A Neuralink é um desses casos. Esta empresa encontra-se a desenvolver um trabalho fundamental na ligação entre o cérebro e o computador de forma a, por exemplo, ajudar a minimizar danos cerebrais graves.

Na próxima sexta-feira irá decorrer um evento online onde será mostrada a máquina a funcionar.

Desde 2017 que ouvimos falar na Neuralink. Trata-se de uma empresa financiada por Elon Musk que se propõe a desenvolver formas de ligar o cérebro humano ao computador.

Não se pretende que seja algo experimental de alta ficção científica. Os objetivos da Neuralink são claros. Assim pretendem contribuir para melhorar as condições de vida de doentes com problemas neurológicos graves. No entanto, a Inteligência Artificial que tanto assusta Musk é outra das vertentes desta empresa.

O cérebro ligado à máquina, já no próximo dia 28

Para sexta-feira, dia 28 de agosto, já estava agendada uma videoconferência para dar a conhecer novidades no desenvolvimento desta tecnologia. Contudo, agora Elon Musk confirma que às 23h de sexta-feira (3PM PT), será mostrada a máquina Neuralink a funcionar.

Este desenvolvimento surge depois de, no decorrer do ano passado, a empresa ter mostrado uma “máquina de costura” projetada para implantar eletrodos extremamente finos no cérebro humano. Posteriormente, seriam ligados a um aparelho atrás da orelha de forma a transmitir sinais cerebrais via Bluetooth.

Restaurar capacidades como ver, ouvir ou falar, controlar movimentos de próteses a amputados, seriam apenas algumas das aplicações deste projeto.

Os testes em humanos parecem ainda não ter acontecido, no entanto, Musk confirmou testes em primatas. Segundo ele, “um macaco foi capaz de controlar um computador com o cérebro”.

Entusiasmado com os avanços desta tecnologia, Elon Musk tem feito outras publicações relativas, no seu Twitter. Por exemplo, no passado mês de julho, afirmou que, com um implante, será possível fazer streaming de músicas a partir do cérebro humano.

Não há certezas de como se poderá assistir ao evento, mas provavelmente será transmitido em direto através do canal do YouTube da Neuralink.