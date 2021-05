E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos das novidades apresentadas no evento Google I/O, do que será o smartphone Samsung Galaxy A22, analisámos o Samsung Galaxy A52, o Apple AirTag, aspiradores Jimmy, o computador Chuwi CoreBook Pro 13″, e muito mais…

Apesar de o mercado chinês já ter uma oferta de smartphones 5G mais acessível, a verdade é que estes modelos são normalmente mais caros que as versões 4G. Para países como Portugal, gastar mais 70 ou 100 € para ter um modelo 5G poderá não compensar. No entanto, com a massificação dos processadores com suporte ao 5G é natural que comecem a surgir propostas cada vez mais em conta e a Samsung poderá estar a preparar o mais barato dos smartphones 5G.

O Samsung Galaxy A22 5G deverá vir equipado com o processador MediaTek Dimensity 700, com ecrã LCD com resolução FullHD e o preço não deverá ultrapassar muito os 200 €.

Chegou o momento tão esperado nos últimos meses (ver aqui, aqui ou aqui). Returnal já chegou à Playstation 5, naquele que marca o primeiro jogo exclusivo para a nova consola da Sony Playstation, produzido pela Housemarque.

Um jogo ambicioso, que desafia as capacidades da consola… assim com a resistência e perseverança dos jogadores.

Sabemos bem isto, porque já experimentámos Returnal.

A Apple deixou algumas pistas no passado que indicavam que iria lançar um dispositivo de localização e que o nome eventualmente seria AirTag. No fundo, seria um localizador como tantos outros que já existiam no mercado. Aliás, nós por cá já havíamos falado no Tile, na Lapa e noutros do mesmo naipe. Contudo, a Apple tinha e tem um trunfo para que esta nova rede de localizadores tenha algo mais a oferecer. Depois de termos testado durante algum tempo, esta é a nossa apreciação sobre os AirTags da Apple.

De forma simples, podemos dizer que os AirTags são muito fáceis de configurar e localizam com precisão os objetos perdidos.

O Homem continua a explorar o Universo com o objetivo de entender muita coisa. Um telescópio nos Estados Unidos vai captar, nos próximos cinco anos, a luz de quase 30 milhões de galáxias e outros objetos cósmicos.

Desta forma os cientistas vão poder mapear o Universo e desvendar os mistérios da energia escura.

A conferência da Google para programadores, Google I/O, decorre este ano de forma totalmente online, depois da edição do ano passado ter sido cancelada por causa da pandemia. A decorrer a partir das 18 horas (horário de Lisboa), será apresentado o Android 12, mas haverá espaço para outras novidades.

Junte-se a nós e venha descobrir tudo.

Os smartphones com mais procura são os de gama intermédia/baixa. Neste segmento, a oferta é muita e torna-se difícil encontrar o melhor smartphone com o preço mais apetecível.

O Pplware tem vindo a testar o novo e poderoso Samsung Galaxy A52 e hoje apresentamos a nossa análise.

Sim, leu bem! Óleo para fritar foi usado no combustível de uma aeronave que partiu de Paris e que fará um voo intercontinental.

A aeronave, um Airbus A350 da Air France, levantou ontem de Paris para Montreal (Canadá) e utilizou um combustível com uma mistura de 16% de óleo para fritar.

O vídeo está mais popular que nunca. Além de agora a captura de vídeo com qualidade estar ao alcance do nosso bolso, recorrendo ao smartphone, as redes sociais são um incentivo na popularidade do vídeo. Mas se é simples gravar vídeo, a edição torna-se muito mais complicada, certo? Não! Com ferramentas online como o FlexClip, tudo se torna simples.

Conheça o FlexClip e todas as suas potencialidades.

A marca Jimmy pertence ao ecossistema Xiaomi e é focada em produtos para a casa. Os aspiradores a bateria verticais são os mais relevantes, mas também tem na sua oferta, por exemplo, um secador de cabelo ou liquidificadoras. Recentemente, chegou ao mercado o Jimmy H9 Pro como o mais potente e eficiente modelo da marca, e o H8 Pro como o mais leve.

Com vários modos de aspiração e acessórios que se adaptam a qualquer limpeza, qual deles será o melhor para as suas necessidades? Vamos mostrar em pormenor cada um deles.

A Qualcomm é atualmente considerada a melhor fabricante de processadores para smartphones. E se dúvidas havia, ficaram esclarecidas com o lançamento do seu mais recente topo de gama Snapdragon 888.

No entanto, agora a empresa norte-americana anunciou o seu novo membro do segmento de chips. Trata-se do processador Snapdragon 778G 5G, criado num processo de fabrico de 6nm, e dedicado sobretudo aos jogos e a fotografias.

O novo smartphone da POCO acabou de chegar ao mercado como uma solução 5G de muito baixo custo. O POCO M3 Pro 5G chega com design arrojado e oferece algumas das melhores tecnologias por um preço absolutamente surpreendente.

A partir de 130 € poderá ter acesso a um smartphone com ecrã com uma taxa de atualização de 90Hz, câmara de 48 MP, NFC e uma grande bateria de 5000 mAh. Mas há mais para descobrir.

No que respeita ao processo de fabrico, atualmente o mais avançado já implementado é o da litografia de 5nm. E, neste segmento, a taiwanesa TSMC é a grande líder, sendo a Apple a sua maior cliente deste processo.

Mas a fabricante também já está a preparar o próximo fabrico de 3nm enquanto avança com pesquisas sobre o de 2nm. Contudo, a TSMC não se quer ficar ‘apenas’ por aqui e, segundo as informações, também já deu início às pesquisas para a produção de chips de 1nm.

O mercado do áudio tem estado a mudar muito nos últimos anos. As grandes marcas tecnológicas estão a apostar nesta área e as suas ofertas surgem de forma natural, com apostas únicas e com a integração natural com as suas restantes ofertas.

São assim lógicas e óbvias as propostas da Huawei nesta área, que têm amadurecido e têm-se tornado cada vez melhores. A mais recente aposta é a Huawei Sound, uma coluna capaz de surpreender até os audiófilos mais exigentes.

A tecnologia presente nos computadores portáteis continua a evoluir a bom ritmo e, se antigamente um computador de baixo custo era sinónimo de lentidão e aborrecimentos, hoje em dia é adequado e muito competente para fazer praticamente tudo o que precisa. Além disso, e tal como é o caso deste Chuwi CoreBook Pro de 13″, consegue oferecer algumas características tipicamente presentes em computadores de gama superior, mas por um preço mais interessante.

Foi com isso em mente que decidimos analisar o Chuwi CoreBook Pro 13″, disponível por menos de 400 €.

De acordo com a Square Enix, esta nova versão de NieR Replicant é considerada uma atualização do jogo original de 2010, que na altura foi lançado apenas no Japão para a PlayStation 3.

No mercado europeu e americano o jogo foi lançado apenas com o nome de NieR, e era a versão que no Japão se chamava NieR Gestalt, cuja principal diferença para o NieR Replicant era o personagem principal.

Fiquem então com a nossa análise a este remaster de NieR Replicant.