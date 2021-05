Análise Samsung Galaxy A52/A52 5G: Especificações de topo, preço médio

Os smartphones com mais procura são os de gama intermédia/baixa. Neste segmento, a oferta é muita e torna-se difícil encontrar o melhor smartphone com o preço mais apetecível.

O Pplware tem vindo a testar o novo e poderoso Samsung Galaxy A52 e hoje apresentamos a nossa análise.

A família Galaxy A da Samsung foi renovada em março. A empresa sul-coreana lançou os novos Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72. Para o modelo A52, a Samsung optou por criar duas versões, uma 4G e outra 5G, sendo esta a grande diferença entre ambos, mas não é a única e no ecrã há logo uma.

Importante saber do Samsung Galaxy A52/A52 5G

Para esta análise vamos apresentar as especificações do Samsung Galaxy A52 e também da versão 5G. Como referido, há algumas diferenças entre os modelos que iremos analisar ao longo deste artigo.

Para começar referir que o Samsung Galaxy A52 e o A52 5G são dispositivos de gama intermédia, no entanto, têm algumas especificações de topo. Ambos os modelos têm ecrã de 6,5” Infinity-O Super AMOLED com proteção Corning Gorilla Glass 5. Destaque para o desempenho fluido do ecrã FHD+ Super AMOLED, mesmo em plena luz do dia ou com luz azul reduzida.

Relativamente ao SoC, o Samsung Galaxy A52 vem com o Snapdragon 720 G (Octa Core – 2×2.3 Ghz, 6×1.8 Ghz). A versão 5G vem com um Snapdragon 750 G (octa COre – 2×2.2 Ghz, 6×1.8 Ghz), com suporte para a rede móvel de quinta-geração.

O equipamento vem com 6GB de RAM e com 128 de memória de armazenamento. Caso não seja espaço de armazenamento suficiente, pode sempre colocar um cartão microSD com até 11TB.

Ao nível do som, este smartphone vem com duas colunas (uma na parte de cima e outra na parte de baixo). Com as duas colunas, o smartphone oferece áudio estéreo.

Ao nível das câmaras, um dos pontos fortes deste equipamento, a Samsung colocou quatro na traseira e também uma câmara de Selfies na parte frontal. Face à qualidade do sistema de câmaras, a Samsung garante que todas as fotos serão nítidas e focadas. De referir que a fabricante sul-coreana dotou este smartphone de um estabilizador ótico de imagem que faz toda a diferença na hora de tirar a melhor foto ou captar a melhor imagem de vídeo.

O estabilizador de imagem (OIS) ajuda a que as fotos saiam perfeitas e nítidas – mesmo quando há pouca luz. A câmara aporta mais luz à imagem, de forma a compensar a pouca luz ambiente.

Construção e Design

O Samsung Galaxy A52/A52 5G é um equipamento elegante, robusto, com bons materiais de construção que lhe dão um ar muito moderno. Este equipamento tem as dimensões 159.9 x 75.1 x 8.4 e pesa 189 gramas.

A construção conjuga o metal, o vidro e o plástico. A frente é então revestida a vidro, com proteção Gorilla Glass 5, a estrutura em metal e a traseira em plástico. Esta conjugação faz com que o smartphone seja relativamente leve e com uma sensação suave ao toque.

O ecrã tem 6,5″ com molduras relativamente finas. Tal como já foi referido, a câmara frontal está posicionada ao centro do ecrã, com um contorno prateado. Acima do ecrã há um altifalante bastante bem disfarçado na estrutura, que, em conjunto com o altifalante da lateral inferior permite a reprodução de som em stereo. Ainda nessa lateral existe um jack de áudio de 3,5mm, um microfone e uma porta USB Tipo-C.

Do lado esquerdo não há nada e do lado direito o botão de volume e power. Em cima temos o slot para cartões nano-SIM ou nano-SIM + microSD e ainda um microfone adicional. Olhando à traseira o módulo das câmaras remete-nos mais para aquilo que são os modelos Galaxy S20, do que para os novos S21, sendo bastante discreto e harmonizado em toda a estrutura.

O equipamento está disponível em quatro cores fantásticas: Awesome Violet, Awesome Black, Awesome White e Awesome Blue.

O Samsung Galaxy A52/A52 5G beneficia ainda por ter certificado IP67, sendo resistente à água e ao pó. Este smartphone aguenta até um metro de profundidade de água e durante um máximo de 30 minutos. A Samsung não recomenda que use o smartphone em cenários de praia, piscina e água com sabão. A alta pressão da água, como é o caso de uma torneira aberta ou do chuveiro, podem provocar danos no dispositivo.

Ecrã

O ecrã Super AMOLED FHD+, com 800 nits de claridade, garante a melhor imagem mesmo em plena luz do dia. A taxa de atualização do ecrã (nºa de atualizações por segundo) do Samsung Galaxy A52 é de 90 Hz e a do Samsung Galaxy A52 5G é de 120 Hz.

Quando o ecrã é exposto a mais de 20.000 lux, conforme reconhecido pelo sensor de luz do telemóvel, como em ambientes com muita luz natural ou luz direta do sol, o brilho pode aumentar até 800nits. Os valores de claridade são medidos através do sensor e podem variar de acordo com o ângulo em que incide a luz.

A Proteção para Conforto dos Olhos reduz a luz azul, enquanto que a funcionalidade Real Smooth torna a sua experiência de visualização mais agradável, esteja a jogar ou apenas a fazer scroll. O ecrã é Infinity-O de 6,5 polegadas.

De referir que o ecrã do Galaxy A52 5G (SM-A525) recebeu uma certificação de proteção ocular (Eye Care Certification) pela SGS, tendo em conta a capacidade de reduzir os efeitos nocivos da luz azul.

Câmaras

Como referido, o sistema de câmara com várias lentes do Galaxy A52/A52 5G permite-lhe elevar o nível nesta área. Graças à ultra-alta resolução da Câmara Principal de 64MP com estabilizador de imagem (OIS) é possível tirar fotos nítidas e claras a qualquer hora do dia.

Com a câmara Ultra Grande-angular o utilizador tem a capacidade de aumentar o ângulo de visão.

No caso de pretender captar detalhes, então a câmara Macro garantirá essa precisão. Ao aplicar o efeito natural Bokeh às suas imagens, aquilo que estiver a fotografar ganha destaque em relação ao fundo.

A Câmara de Profundidade de 5MP permite-lhe ajustar a profundidade de campo das suas fotos. Basta um simples clique para desfocar o fundo e criar imagens de alta qualidade.

CÂMARAS TRASEIRAS:

Sensor Principal ( Grande angular ) – 64 MP com estabilizador ótico

) – 64 MP com estabilizador ótico Ultra Grande Angular (Esta câmara capta aquilo que vê, tal como os seus olhos veem, num ângulo de 123º) 12 MP

(Esta câmara capta aquilo que vê, tal como os seus olhos veem, num ângulo de 123º) 12 MP Macro (consiga imagens de alta qualidade cheias de precisão) – 5MP

(consiga imagens de alta qualidade cheias de precisão) – 5MP Profundidade – 5 MP

CÂMARA FRONTAL:

Na parte frontal existe uma única câmara de 32 MP

De referir que a Câmara Frontal do Galaxy A52 5G tira selfies nítidas e de alta resolução. Através desta câmara, pode também desfocar ligeiramente o fundo com o Efeito Bokeh, para que o seu rosto seja realçado na imagem.

Exemplos com Ultra Grande Angular, Grande Angular, Zoom 2X e Zoom 10X

Em modo macro

Estes exemplos mostram o mesmo objeto captado em modo normal e macro.

Outros exemplos com AI ativada

Selfie

Vídeo em 4K @30 fps

Comunicações

Em termos de comunicações, além do facto de estarmos perante um modelo com ligação à rede 5G, ainda tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO) e NFC. Destaque também para o facto de ser um equipamento Dual-SIM.

Tal como o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, o Samsung Galaxy A52 e o A52 5G tem sensor de impressões digitais colocado no ecrã. Este sensor faz uso da tecnologia ultrassónica, garantindo velocidade no desbloqueio e também a máxima segurança.

Bateria e autonomia

A bateria é de 4500mAh garante uma excelente autonomia e uma característica muito interessante é o facto da energia do dispositivo ser gerida através de Inteligência Artificial. No que diz respeito à autonomia, segundo a Samsung:

Tempo de Utilização de Internet (LTE) (Horas) – Até 15

Tempo Utilização Internet (Wi-Fi) (Horas) – Até 16

Tempo de Reprodução de Vídeo (Horas) – Até 20

Tempo de Reprodução Áudio (Horas) – Até 120

Tempo de Conversação (4G LTE) (Horas) – Até 32

Ainda relativamente à bateria esta suporta carregamentos super rápido de até 25 W. No entanto, na caixa, apenas vem um carregador de 15 W.

No que diz respeito aos sensores, está disponível um acelerómetro, Leitor de Impressões Digitais, Sensor Giroscópio, Sensor Geo Magnético, Sensor de Posicionamento, Sensor de luz RGB, Sensor de Proximidade Virtual.

Primeiras impressões (Live Facebook)

Benchmarking

Para a realizar de benchmarks foi usada a app Geekbench 5. Realizamos testes ao A52 e ao A52 5G.

A52

De acordo com os testes realizados, o modelo Samsung Galaxy A52 obteve uma pontuação de 534 ao nível do single core e 1572 em multi-core. De relembrar que este modelo tem um CPU Snapdragon 720G.

A52 5G

Relativamente ao Samsung Galaxy A52 5G, que vem com um Snapdragon 5G, obteve uma pontuação de 638 em single core e 1852 em multi-core.

Relativamente aos dois modelos, o Samsung Galaxy A52 5G leva uma ligeira vantagem, no que diz respeito ao desempenho, face ao Samsung Galaxy A52. A diferença não é muito significativa e não se nota na utilização das máquinas.

Veredicto

Tendo em conta que este é um dispositivo cujo preço ronda os 430 euros a 450 euros, é sem dúvida uma excelente máquina tendo em conta as especificações da mesma.

A Samsung empenhou-se e “oferece” aos clientes uma máquina poderosa, super rápida, com tecnologias de topo, um sistema de câmaras de enorme qualidade numa estrutura muito elegante e moderna produzida com excelentes materiais de construção.

Destaque ainda para o sensor biométrico no ecrã, para o fantástico som estéreo e para o ecrã de dimensão generoso e de elevada qualidade.

Como ponto menos positivo, apenas o facto de trazer um carregador de 15W que não permitir tirar partido da tecnologia de carregamento super rápido. No entanto, o cliente pode sempre adquirir um separadamente.

A questão que se coloca é a seguinte: Comprar o Samsung Galaxy A52 ou o Samsung Galaxy A52 5G? Bem, esta terá de ser uma opção pessoal. A versão 5G é ligeiramente mais cara e em Portugal ainda não existe rede móvel de quinta-geração disponível. No entanto, este modelo é ligeiramente mais rápido e o ecrã tem uma taxa de atualização de 120 Hz. O Samsung Galaxy A52 suporta apenas redes 4G e o ecrã tem uma taxa de atualização de 90 Hz.

O Pplware agradece à Samsung a cedência do smartphone para análise.