Atualização de maio de 2021 do Windows 10 já está disponível

A Microsoft tinha prometido para os próximos dias a chegada de uma das suas grandes atualizações do Windows 10. Esta, que segue a linha das atualizações planeadas pela gigante do software, prometia algumas novidades importantes.

Pois essa nova atualização está já disponível e pronta para ser instalada. Os utilizadores podem assim explorar o que foi produzido nos últimos meses para todos os utilizadores do Windows 10. Veja o que há de novo.

Mais novidades da Microsoft

A nova atualização do Windows 10 está longe de ser uma das maiores que a Microsoft lançou. Esta quer preparar o caminho para a chegada de um conjunto de novidades que vão ser apresentadas no final do ano, com a Sun Valley.

Ainda assim, há muitas melhoras que podem ser vistas nesta versão. Falamos da chegada, de forma definitiva do novo browser da Microsoft. O Edge vai finalmente ser instalado em todos os PCs que correm este sistema, removendo a versão anterior.

Atualização importante para o Windows 10

Há ainda alterações no que toca a alguns ícones, que assim ficam mais modernos. Esta mudança, uma das maiores dos últimos anos, vem dar uma imagem mais moderna ao Windows 10, tornando-o mais atraente para os utilizadores.

Além disso, há a capacidade de usar várias câmaras no Windows Hello e também melhorias importantes no Windows Defender Application Guard. As normais melhoras de desempenho do Windows 10 estão também presentes e prontas a ser usadas.

Como testar a atualização de maio de 2021

Por agora, a Microsoft ainda não disponibiliza a atualização de maio aos utilizadores diretamente dentro do Windows 10. Vai haver um lançamento progressivo e controlado, para limitar problemas, como é normal.

Quem quiser instalar esta nova versão e experimentar estas novas funcionalidades, pode usara já o Media Creation Tool ou o Upgrade Assistant. Lembrem-se que pode ser uma situação que pode trazer ainda problemas ao utilizador.