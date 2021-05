Novo Opel Vivaro com bateria de hidrogénio e 400 km de autonomia sem emissões

Enquanto se procuram respostas para as questões relacionadas com a sustentabilidade, quer social, como ambiental, da mobilidade elétrica, as marcas vão lançando as suas apostas. Hoje, a Opel revelou o seu mais recente veículo elétrico comercial ligeiro.

Além de uma mobilidade sem emissões, o Opel Vivaro-e HYDROGEN pode ver a sua bateria de hidrogénio recarregada em questão de minutos.

Opel dá a conhecer o seu mais recente veículo elétrico comercial

A Opel revelou hoje um veículo elétrico comercial ligeiro que permitirá uma mobilidade sem emissões, além de oferecer rapidez de carregamento e uma autonomia promissora.

O novo Vivaro-e HYDROGEN é um veículo elétrico de célula de combustível (FCEV), necessitando de apenas três minutos para se reabastecer com hidrogénio. Isto é, aproximadamente o mesmo tempo necessário para reabastecer um veículo convencional com motor a combustão.

O hidrogénio poderia ser o elemento central de um sistema energético integrado e eficiente no futuro, livre de combustíveis fósseis. Temos mais de 20 anos de experiência na tecnologia de veículos movidos a células de combustível de hidrogénio. Não há praticamente nenhum outro sistema de propulsão no mundo que ofereça a combinação de emissões zero, longo alcance de condução e apenas um tempo de reabastecimento de três minutos.

Disse o CEO da Opel, Michael Lohscheller.

Enquanto veículo comercial, além do carregamento rápido, garante uma outra característica essencial: autonomia de mais de 400 km. Além disso, estará disponível nos comprimentos M, com 4,95 metros, e L, com 5.30 metros.

Vivaro-e HYDROGEN nas estradas em outubro

Este novo modelo alimentado a hidrogénio baseia-se no Vivaro-e elétrico, com duas portas laterais deslizantes. Pela distribuição inteligente, a versão recente não necessitou de quaisquer modificações na carroçaria e, sem aumentar as suas dimensões, viu a sua carga aumentada para 1100 kg.

A célula de combustível de 45 kW é capaz de gerir energia suficiente para uma condução contínua. Por sua vez, a bateria de iões de lítio de 10 kWh (instalada por baixo dos bancos da frente) fornece energia extra quando é necessário. Mais do que isso, a bateria permite a travagem regenerativa, aumentando a eficiência do veículo elétrico.

A empresa planeia começar a entregar os primeiros Opel Vivaro-e HYDROGEN já em outubro deste ano.