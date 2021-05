Google e Samsung juntas por um novo Wear OS – confirma-se o fim do Tizen

O fim dos smartwatches Samsung com Tizen já era mais ou menos certo. Agora a Google confirma que se juntou à Samsung na criação do seu novo Wear OS. Será uma nova era para as duas empresas e os utilizadores dos relógios Samsung poderão beneficiar muito desta novidade.

Conheça os pormenores deste sistema operativo para relógios.

Tizen + Wear OS num sistema operativo para smartwatches

A Samsung e a Google têm uma longa história de colaboração. Agora, a Google anuncia a união entre o Wear OS e do Tizen numa plataforma única. Assim, conseguem aproveitar os pontos fortes de cada um e combiná-los numa experiência com desempenho mais rápido, bateria com vida útil mais longa e mais apps dedicadas ao mundo dos relógios inteligentes.

Ao nível do desempenho, a Google indica que os processadores mais recentes serão capazes de iniciar as apps no novo sistema operativo até 30% mais rápido. Isto, incluindo animações e movimentos mais suaves.

As camadas inferiores do sistema operativo estão também mais otimizadas de forma a consumir menos recursos e a poupar bateria. O sensor de batimentos cardíacos para funcionar de forma contínua para medir a frequência cardíaca e monitorizar o sono, foi um dos que sofreu estes ajustes.

Finalmente, esta plataforma unificada será uma vantagem para todos os programadores na construção das suas apps para os vários relógios. Incluindo relógios Samsung ou de qualquer outra marca que recorra ao Wear OS.