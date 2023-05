Apesar de ser um serviço gratuito da Google, o Gmail "tem um preço" cobrado aos utilizadores. A publicidade funciona como o pagamento indireto que cada um dos utilizadores suporta. A empresa vai colocar ainda mais anúncios, mas agora no meio das mensagens.

A Google prepara-se para mais uma mudança grande

O utilizador já não estranha a publicidade que o Gmail apresenta. Mais ainda se for suportável e discreta. Contudo, a mudança da interface, que aconteceu em 2022, trouxe alterações à forma como a publicidade é apresentada. Conforme pode ser visto, os anúncios situavam-se no topo das mensagens, numa zona que os utilizadores identificavam com facilidade.

Sendo uma das formas de rentabilizar o Gmail, a Google procura melhorar a sua apresentação e exposição. No entanto, tornando-a mais "intrusiva" deixa claramente os seus utilizadores revoltados.

.@gmail @Google this should be illegal. Put the ads back at the top pic.twitter.com/F7LJuZgxhH — Connor Marshall (@Marshallc6) May 3, 2023

Gmail com publicidade em novos locais

Do que é relatado, e cada vez por mais utilizadores nas redes sociais, a Google moveu parte da sua publicidade do topo para o meio das mensagens do Gmail. Isto não prece ainda ser generalizado, mas cada vez existem mais utilizadores a terem esta novidade presente.

O grande problema, do que é descrito, é que os utilizadores são levados a carregar na publicidade por esta estar misturada com as suas mensagens. Assim, a Google garantir que esta é efetiva e a garantir que os utilizadores acabam por usar o que lhes é apresentado, mesmo que estejam descontentes.

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL — rosemary h (@rohallma) May 3, 2023

Utilizadores vão ver os anúncios entre mensagens

A somar a esta nova posição usada pela Google para a publicidade, há outra queixa dos utilizadores neste campo. Esta aparece num volume crescente e a popular novos separadores do Gmail, mais uma vez contra o que os utilizadores gostariam de ver neste serviço da Google.

Mais uma vez a Google muda como monetiza os seus serviços, à custa da sua publicidade. Desta vez é o Gmail, que recebe novos locais e um novo volume destes anúncios, que muitos dispensavam certamente da sua caixa de correio eletrónico.