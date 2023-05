São demasiadas as situações em que a Microsoft tentar forçar o Edge aos utilizadores do Windows. Já o fez com as definições, com a impossibilidade de mudar o browser e agora tem uma nova forma planeada. Vai usar as suas apps para o Edge ser usado, tendo assim uma presença que poucos querem.

Microsoft continua a forçar o Edge

Mesmo sendo um browser que está cada vez mais interessante, muito por culpa da IA que oferece, nem todos querem usar o Edge de forma constante. A escolha é quase óbvia e recai no Chrome, que a Google tem bem no topo do mercado dos browsers há já muitos anos.

Para tentar contrariar essa posição, a Microsoft tem apostado no Edge e deu ao seu browser um novo lote de funcionalidades. Chega a forçar o acesso aos seus serviço com esta propostas, o que nem sempre agrada a todos, que infelizmente não parecem ter forma de o contornar.

Outlook e Teams vão usar esse browser

Algo que está agora a ser tentado leva esta vontade da Microsoft um pouco mais longe, para muitos demasiado. O Outlook e o Teams vão deixar de respeitar a definição do browser padrão e passar a usar o Edge para abrir links dentro destas apps.

Esta mudança, que será imposta sem que os utilizadores tenham de a ativar, irá certamente deixar muitos descontentes. No entanto, a Microsoft argumenta que esta mudança é feita "para melhorar a experiência entre e-mail e navegação, permitindo que veja os dois ao mesmo tempo, no mesmo lugar".

Casos especiais dão vantagem à empresa

Há ainda casos que a Microsoft considera especial e em que o Edge não será aberto, mas o link terá um tratamento semelhante. Esta será tratado no Outlook, mas na barra lateral do Edge. Estes links serão abertos no Edge, mesmo que não seja o browser padrão do Windows.

Mais uma vez a Microsoft toma ações que muitos consideram que é quase uma guerra declarada ao Edge e a qualquer outro browser. Ao eleger o Edge, mesmo contornando o que é padrão, está a tomar uma vantagem que mais nenhuma empresa tem, pelo menos dentro do Windows.