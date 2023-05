O Waze é uma das propostas mais interessantes e usadas no Android Auto. Tem acompanhado os desenvolvimentos da sua interface e proposto novidades que se enquadram perfeitamente numa utilização diária. Agora, e sem qualquer razão, os comandos de voz deixaram de funcionar. Pensava-se que era uma falha, mas afinal a verdade é outra.

Com a interface Coolwalk a tomar conta do Android Auto, os utilizadores têm procurado que as suas apps acompanhem esta mudança. Isto está a acontecer de forma gradual, com o Waze a assumir um papel de destaque, com muitas novidades e adaptando-se ao que este sistema agora oferece.

A última versão do Waze trouxe novidades, mas também o que se pensava ser uma falha e um problema. Os comandos de voz, algo essencial no Android Auto, simplesmente deixaram de funcionar. As queixas surgiram e houve até quem pedisse suporte a esta app. A resposta chegou agora e é muito diferente de tudo o que poderia ser esperado.

Olá Wazer, Analisei o seu relatório e descobri que o que descreveu é, na verdade, como o Google Assistant no Waze no Android Auto deve funcionar atualmente. “Drive home” e “Drive to work” são os únicos comandos de voz disponíveis no Waze no Android Auto no momento. Os nossos programadores estão a trabalhar na implementação da funcionalidade completa do Google Assistant. Estamos constantemente procurando maneiras de melhorar o Waze e agradecemos o seu feedback.

Como pode ser visto na mensagem acima, que foi uma resposta do Waze, afinal o suposto problema deste serviço é mesmo uma nova caraterística. Por agora existem apenas 2 comandos de voz possíveis, estando o Assistente da Google desativado por agora.

O Waze não vai remover de forma completa e permanente estes comandos e quer trazer de volta toda a integração em breve. Os seus engenheiros e programadores estão a trabalhar nesse sentido e querem fazer uma integração completa do Assistente Google com esta app no Android Auto.

Para quem se habituou a usar o Waze no Android Auto com comando de voz certamente que sente falta desta ajuda. Ela vai voltar em breve, por isso resta apenas esperar que tudo volte ao normal, com a possibilidade de dar as ordens pretendidas, em conjunto com todas as mudanças que continuam a chegar.