Não recebeu a nota de cobrança do IMI? Veja agora…

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. A esta altura já devia ter acesso à nota de cobrança de IMI. Mas vários contribuintes ainda não a receberam e ainda não estava disponível. Veja agora...

Nota de cobrança do IMI já deve estar disponível no portal das finanças

Segundo a Autoridade Tributária, houve um problema informático que impossibilitou a emissão das notas de cobrança do IMI. Este documento chega normalmente por email, ou está disponível na sua área pessoal na plataforma do fisco, onde deveria constar a referência multibanco e o valor a pagar.

Do que foi revelado, este problema informático só estará totalmente resolvido dia 12. Fonte oficial referiu ao ECO que “o envio das notificações aos contribuintes está a decorrer, devendo ainda esta sexta-feira o processo de emissão ficar concluído”.

O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações. Para pagar vá a Notas de Cobrança dentro do menu imóveis (aqui). Por fim é emitida a nota de cobrança, onde pode saber o valor a pagar e como o pode fazer.

Em Portugal, o IMI veio substituir a "contribuição autárquica" em 1 de dezembro de 2003. O IMI é um imposto que se rege pelos princípios da equivalência ou do benefício e que incide sobre o valor patrimonial dos prédios. Este imposto é calculado e cobrado pela AT, mas são as autarquias que decidem, todos os anos, qual a taxa que pretendem aplicar no seu concelho, dentro dos referidos intervalos. Pode ver aqui as datas para pagamento do imposto.