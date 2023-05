Jogo Redfall perdeu mais de metade dos jogadores em apenas 2 dias

Redfall é um jogo recente que chegou no passado dia 2 de maio, mas parece que a sua popularidade não está a ser a esperada. Isto porque, de acordo com as mais recentes informações, o título da Bethesda já perdeu mais de metade dos seus jogadores em apenas 2 dias.

Redfall perdeu mais de metade dos jogadores em 2 dias

Redfall é um jogo desenvolvido pela criadora Arkane Austin e publicado pela Bethesda Softworks. E embora ainda nem tenha sequer uma semana no mercado, as notícias sobre o título não têm sido nada boas, mesmo que a empresa tenha lançado um patch para tentar ajudar a melhorar o desempenho.

Em primeiro lugar, o jogo chegou ao Twitch no primeiro dia com números bastante bons, no entanto foi descoberto que a Bethesda havia pago a streamers para promoverem o jogo, mas sem sucesso. Graças a isso mesmo, se no dia do lançamento o jogo tinha atingido o pico de 150.000 espetadores, no dia seguinte esse pico foi de 40.000 espetadores. Já atualmente o jogo quase não chega aos 11.000 espetadores.

De acordo com os dados divulgados pela SteamDB, no dia do lançamento o jogo chegou ao pico dos 6.124 jogadores em simultâneo. Contudo, nas últimas 24 horas, esse montante foi de 2.522 jogadores. E, tal como vemos pelo gráfico acima, no momento em que escrevo este artigo encontram-se 1.646 jogadores em simultâneo.

Para além disso, na plataforma Steam existem cerca de 1.200 classificações, mas 70% são negativas. De entre alguns comentários negativos há referência ao do utilizador designado "Flan" disse que "recebi este jogo de graça e ainda sinto que quero meu dinheiro de volta". Há também quem afirme que o jogo não vale a energia que gasta no computador. E é referido que a grande maioria das críticas foram feitas com menos de 2 horas de jogo.

