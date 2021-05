Android 12: Desenhado e criado para ser melhor para o utilizador dos smartphones

Uma das grandes novidades da I/O é sempre o novo Android. Este ano não foi diferente e o Android 12 foi finalmente apresentado para os utilizadores. As novidades são muitas e interessantes.

Este é um sistema totalmente redesenhado, focando-se na interface e no que esta oferece aos utilizadores. Há, claro, um foco ainda maior na segurança, tal como a Google sempre aposta no seu sistema.

O Android 12 traz uma das maiores mudanças visuais que o sistema da Google teve nos últimos anos. Este tem uma nova imagem, mais ajustada aos utilizadores, sendo totalmente criado para dar a estes o melhor que é possível.

Assim, e de imediato, a interface do Android 12 está totalmente redesenhada, com novas animações e com novos widgets. Este é também um sistema que se adapta aos utilizadores, com as cores do próprio sistema a ajustar-se às imagens de fundo e a outros elementos.

Também a área de notificações e os spaces estão diferentes, com novas áreas e novos botões, que melhoram a utilização. Estes abrem caminho para uma verdadeira revolução na utilização do Android 12 e das suas possibilidades.

Claro que a segurança é também um ponto importante e por isso a Google dá novos controlos aos utilizadores. Assim, podemos desabilitar o acesso total a uma app, diretamente dentro desta. Além disso, podem desligar o acesso à câmara e ao microfone de forma central.

Também fica agora claro aos utilizadores quando o acesso a um destes elementos é feito. Um simples alerta no ecrã revela tudo de forma discreta, mas muito importante. Claro que o controlo da informação partilhada está mais forte.

Com 3 mil milhões de dispositivos Android, este é claramente o sistema mais usado. Assim, todas estas melhorias que o Android 12 traz são bem-vindas. A Google vai agora aprimorar este sistema e testá-lo num lote mais alargado de smartphones.