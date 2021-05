A Gateway Pay By Link foi a mais recente apresentação da portuguesa IFTHENPAY, especializada na emissão e gestão de referências multibanco partilhadas e MBWAY para empresas, que anunciou o lançamento de uma inovadora plataforma, muito intuitiva, especialmente vocacionada para eventos.

Esta nova plataforma, Gateway Pay By Link, vai garantir que a gestão das inscrições com pagamentos integrados se processa de forma fácil, rápida, simples e eficaz.

Gateway Pay By Link, o que é?

Então, a Gateway Pay By Link da IFTHENPAY, foi especialmente desenvolvida a pensar no ambiente online, permite às entidades aderentes disporem de um formulário para inscrições em eventos, formações, seminários, palestras, concertos, etc., com pagamentos integrados.

A plataforma, pode ser também utilizada para gerir as inscrições em eventos presenciais, pode ser utilizada por qualquer empresa ou associação, tendo para tal apenas de celebrar um contrato gratuito com a IFTHENPAY, e disponibilizar o link ao seu público/audiência para que este possa inscrever-se e pagar.

A melhor descrição do serviço, segundo Filipe Moura

Segundo Filipe Moura, Co-CEO e Co-Founder da IFTHENPAY: “neste novo normal” em que todos nos temos tentado reconstruir em tempos de pandemia, constatámos que a indústria dos eventos à medida que implementava a transformação digital e passava as atividades para o online – quer sejam conferências, congressos, webinars, formações, concertos ou outros espetáculos – se debatia com a necessidade de encontrar soluções eficazes, fáceis, simples, baratas e rápidas que permitissem facilitar a gestão das inscrições com os pagamentos integrados. Foi assim que nasceu a Gateway Pay By Link da IFTHENPAY, que já está a ser usada por um conjunto bastante relevante de entidades aderentes com grande sucesso.”

“A Gateway Pay By Link da IFTHENPAY resulta da nossa estratégia e aposta na inovação contínua. Quisemos reunir numa única solução todo o poder da tecnologia disponível que permite fazer a gestão das inscrições em eventos, formações e espetáculos, aliando-a aos pagamentos, e desta forma criámos uma plataforma hiper intuitiva, seja para as entidades organizadoras/aderentes, seja para os utilizadores. Acreditamos que no novo tempo que estamos a viver é cada vez mais importante termos soluções tecnológicas de ponta que disponibilizem excelentes experiências de utilização, quer pela facilidade, rapidez e eficácia que oferecem, quer pela segurança que proporcionam. É isto que quer as empresas, quer os clientes procuram,” refere Nuno Breda, Co-CEO e Co-Founder da IFTHENPAY.

Facilidade de uso da Gateway Pay By Link

Primordialmente, o sucesso desta solução inteiramente nacional, que oferece uma elevada taxa de conversão de inscrições às entidades aderentes/organizadoras, assenta em grande parte na sua simplicidade já que é possível colocar um link em qualquer website, solução de software, redes sociais, email, formulários de inscrições, etc, dando o acesso direto à Gateway de Pagamentos Pay By Link, onde o utilizador fará a inscrição, escolherá o método de pagamento pretendido, e efetuará o pagamento.

É parametrizável e configurável para ir de encontro às expectativas da entidade aderente/organizadora, que não tem quaisquer custos com a implementação de setup, nem com custos de mensalidades. A entidade aderente/organizadora paga apenas pelos pagamentos recebidos, conforme o preçário normal do método de pagamento.

Concebida para garantir não apenas os pagamentos fáceis e rápidos das inscrições nos eventos, mas também para ampliar as oportunidades de aumento das audiências/ participações que os eventos em formato online proporcionam hoje em dia, a Gateway de Pagamentos Pay By Link da IFTHENPAY inclui quer os métodos de pagamento nacionais (Referência Multibanco, MbWay, PayShop), quer os internacionais (Cartões de Crédito Visa e Mastercard).

Após a realização de cada pagamento a entidade aderente é notificada do mesmo por email e/ou pela APP da IFTHENPAY e o respetivo valor chegará à sua conta bancária no prazo de dois dias úteis. Adicionalmente, a entidade aderente pode, a qualquer momento, ver as inscrições no seu Backoffice, e os Pagamentos já efetuados.

Principais características Gateway de Pagamentos Pay By Link

Simples, rápida e eficaz a plataforma garante o sucesso da conversão das inscrições às entidades aderentes;

A implementação e configuração da Gateway Pay By Link é gratuita para a entidade aderente que pagará apenas uma comissão mínima pelas transações efetivas;

Oferece todo o tipo de métodos de pagamento nacionais e internacionais (Multibanco, MBWay, Payshop, Mastercard e Visa) permitindo assim captar participantes estrangeiros;

Especialmente vocacionada para eventos online, pode também ser utilizada para gerir inscrições nos eventos presenciais com pagamentos prévios e integrados

Sobre a IFTHENPAY

A IFTHENPAY é uma empresa Fintech portuguesa especializada na emissão e gestão de pagamentos digitais para empresas.

Originária de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, a IFTHENPAY existe há mais de 15 anos. Apresentou um volume de negócios superior a 3 milhões de euros no exercício de 2020, com mais de 17 mil entidades aderentes ao seu serviço em todo o território nacional e também no estrangeiro, a IFTHENPAY movimentou um volume de pagamentos superior a 669 milhões de euros anuais.

Todas as informações disponíveis em www.ifthenpay.com