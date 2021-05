O Chrome vai protegê-lo e tornar mais simples mudar as passwords comprometidas

As passwords sempre foram um ponto de problemas para os utilizadores. Para além de terem de as memorizar, têm de as manter seguras para que não comprometam os dados dos utilizadores.

Este tem sido um campo onde a Google tem apostado e por isso as novidades têm surgido. Agora, e para ajudar os utilizadores, o Chrome vai ajudar a proteger os utilizadores, tornando mais simples mudar as passwords comprometidas.

O Chrome tem sido uma das principais ferramentas para ajudar os utilizadores a manter as suas passwords protegidas e memorizadas. Já permite avaliar a sua utilização e se estão ou não comprometidas.

A Google quer dar mais um passo e melhorar a ajuda para os utilizadores. Para isso, o seu browser vai passar a permitir mudar as passwords que forem marcadas como comprometidas. DEsta forma, limita a utilização destas.

A forma de realizar este processo será, como sempre na Google, simples e direta. Na mesma interface onde mostrará uma password comprometida, irá estar presente um botão onde o utilizador poderá mudar diretamente a password.

O utilizador não terá de aceder às interfaces dos serviços, tratando tudo diretamente no Chrome, de forma transparente. Claro que a ajuda vai também ajudar a escolher uma password segura e que seja difícil de ser adivinhada.