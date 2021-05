Chrome permitirá limpar os últimos 15 minutos de histórico num clique

Na Conferência do Google I/O houve um grande foco na segurança. Falou-se do futuro das passwords, dos métodos já existentes para melhorar as passwords já existentes, em segurança de dois fatores, segurança de dados criados através machine learning e também nesta nova opção do Chorme que se apresenta realmente como uma novidade que afetará diretamente a utilização do browser.

O histórico de navegação estará mais fácil de gerir.

O utilizador ganha mais controlo sobre a sua informação

A Google acabou de demonstrar uma das novas funcionalidades associadas ao Google Chrome e que trará mais segurança aos utilizadores. Esta novidade está integrada num conjunto alargado de outras medidas de segurança que já estão implementadas ou que vão chegar em breve.

Assim, no Chrome, ao tocar no ícone de perfil, o utilizador terá uma opção adicional que permite eliminar o histórico de pesquisas dos últimos 15 minutos de utilização.

Estas medidas de segurança fazem parte de um conjunto de outras medidas que dão ao utilizador um maior controlo da sua privacidade. Neste rol, destaca-se também o acesso a álbuns do Google Photos através de impressão digital ou PIN.

A possibilidade de se desativar o histórico de navegação no maps era também uma das novidades já conhecidas e que agora foi confirmada.