Smart Canvas – Google Workspace recebe novas funcionalidades

O Google Docs, há 10 anos, que permite trabalho colaborativo. Editar documentos em simultâneo é uma das funcionalidades mais apreciadas pelos utilizadores que trabalham em grupo, e agora foi dado um passo à frente com a funcionalidade Smart Canvas.

O Google Workspace surge assim com uma nova experiência de utilização mais inteligente.

Google Workspace recebe o Smart Canvas

O Smart Canvas chega ao Google Workspace para tornar toda a interação mais inteligente e conectada com outros utilizadores que façam parte do trabalho. Por exemplo, o utilizador está a trabalhar num documento e com um simples @ pode identificar uma pessoa, tal como já usamos no email ou em qualquer rede social.

Pode-se fazer também referência a outros documentos, sendo mais simples aceder-lhe. Listas de tarefas passam a ter uma interação também mais simples.

A inclusão de um cronograma também fará a diferença nesta nova forma de interação, para que todos os colaboradores consigam perceber em quem momento vai o trabalho.

O Google Meet também será uma parte central do Workspace. Os utilizadores, em qualquer lugar poderão iniciar uma reunião. Além disso, a Inteligência Artificial irá colocar em silêncio quem não estiver a ser o orador principal, evitando barulhos de fundo que tantas vezes incomodam.