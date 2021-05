Google I/O 2021 em direto – Venha conhecer o Android 12 e muito mais

A conferência da Google para programadores, Google I/O, decorre este ano de forma totalmente online, depois da edição do ano passado ter sido cancelada por causa da pandemia. A decorrer a partir das 18 horas (horário de Lisboa), será apresentado o Android 12, mas haverá espaço para outras novidades.

Junte-se a nós e venha descobrir tudo.

O que esperar?

Hoje é o dia em que a Google vai detalhar aquilo que está a desenhar para o Android 12, confirmando certamente muitos rumores, mas também dando a conhecer grandes novidades deste sistema que ainda estarão guardadas a sete chaves. Algo que já sabemos é que trará mudanças radicais nas notificações e widgets e melhorias na utilização em tablets e smartphones de ecrãs grandes.

Além do Android, a empresa deverá apresentar novidades associadas aos seus serviços de software, como deverá ser o caso do modo incógnito no Google Maps, novas vozes no Google Assistant, ou mesmo as mudanças no Google Fotos.

No que respeita ao hardware, poderemos ver o lançamento dos Pixel Buds Series A, mais acessíveis que os originais. Quanto a um novo telefone Google Pixel não deverá estar previsto nenhum lançamento.

Veremos a Google a falar também do seu SoC personalizado dedicado aos smartphones Pixel? Provavelmente ainda não, mas não deixa de haver essa possibilidade.

Google I/O – Acompanhe o evento em direto