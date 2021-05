Pixel Buds A – Os earbuds lowcost com TWS da Google são revelados antes do lançamento

O segmento dos earbuds wireless continua a crescer de forma consistente e são cada vez mais as propostas a preços baixos com qualidade superior. A Apple que domina este mercado, tem estado a perder terreno para outros players mais acessíveis, acabando mesmo por reduzir a produção dos seus AirPods. Também a Google está neste segmento, ainda que de forma tímida e limitada a alguns mercados com os Pixel Buds.

Este produto está disponível por 199 €, mas os rumores apontam para uma versão mais acessível a chegar em breve.

O lançamento de novos produtos Google deverá acontecer entre os meses de agosto e setembro, como habitualmente. No entanto, poderá ser já na próxima Google I/O, a decorrer de 18 a 20 de maio, que a empresa das pesquisas venha a colocar no mercado uns novos earbuds.

Neste caso, é esperado que seja um produto de uma gama inferior à proposta que tem atualmente disponível nalguns mercados.

Os Google Pixel Buds A-Series

A Google agora poderá ter dado pistas a mais sobre este produto. A Google Alemanha terá adicionado à pesquisa de resultados a opção Pixel Buds A-Series, associado ao site dos Pixel Buds.

Esta designação vem fazer ligação com a linha A de smartphones de gama média da empresa, já com preços mais acessíveis, fazendo todo o sentido para o segmento.

Anteriormente, já haviam sido partilhadas imagens dos possíveis modelos, com caixa e design semelhante aos Pixel Buds. Vemos na caixa, por exemplo, apenas uma ligeira diferença relacionada com o LED indicador de bateria que, em vez de surgirem dois na caixa, existe apenas um junto à tampa. Também o interior da caixa acompanha a cor dos earbuds.

Os Pixel Buds A já foram certificados pela FCC com o número de modelo GPQY2 e, como deverão ser lançados com menos recursos que o modelo atual, é provável que o seu preço seja relativamente mais acessível que os 199 € a que está disponível atualmente nalguns países europeus.