Starlink da SpaceX já conta com mais de 500 mil pré-reservas e algumas são de Portugal

Depois de terem iniciado a comercialização do seu sistema de internet por satélite no ano passado, a Starlink já conta com mais de 500 mil pré-reservas. Ainda são poucos os países abrangidos, mas a empresa SpaceX prometeu um serviço global ainda este ano. Portugal também já tem clientes à espera que o serviço fique disponível no país.

A confirmação destes números foi feita pelo CEO, Elon Musk, à CNBC.

Starlink da SpaceX já conta com mais de 500 mil pré-reservas

A SpaceX de Elon Musk recebeu mais de 500.000 pedidos até agora para o serviço de internet via satélite, anunciou a empresa na terça-feira.

Até o momento, mais de meio milhão de pessoas fizeram um pedido ou fizeram um depósito na Starlink.

Disse o engenheiro de operações da SpaceX, Siva Bharadvaj, durante o webcast de lançamento da sua 26.ª missão Starlink. Também Michael Sheetz fez eco destas informações na sua conta do Twitter.

O projeto visa construir uma rede de internet interligada com milhares de satélites – conhecida na indústria espacial como uma constelação – projetada para fornecer internet de alta velocidade aos consumidores em qualquer lugar do planeta.

Além dos anseios para um futuro próximo, o projeto é já a maior constelação de satélites do mundo, com mais de 1.500 satélites Starlink lançados em órbita até o momento.

Conforme demos a conhecer, a SpaceX, em outubro, iniciou um programa beta público para a Starlink, com serviço ao preço de 99 dólares por mês. Além disso, existe um custo inicial de 499 dólares para solicitar o kit Starlink, que inclui uma antena parabólica, um router WiFi, fonte de alimentação e cabos.

Portugal está já na lista para comercializar a internet por satélite

Também em Portugal já foram abertas as pré-reservas, no passado mês de fevereiro. De acordo com a pré-reserva que fizemos, o hardware tem um preço de 499 euros e o serviço em si tem um valor de 99 euros mensais. Há ainda um custo adicional de 61 euros referente ao envio de material.

De referir que o valor é totalmente reembolsável. Relativamente ao material, o utilizador adquire uma parabólica e respetivos cabos (de rede e energia) e suporte e também um router.

De acordo com as informações da própria SpaceX, a rede de internet por satélite terá a capacidade inicial de fornecer 50 mil acessos em Portugal e poderá chegar a 16 mil utilizadores já em 2021.

Espera-se, contudo, que o serviço comece a ser comercializado em junho deste ano. Segundo Musk, a rede Starlink vai oferecer ligações a 300 Mbps e com uma latência abaixo dos 20 ms.

