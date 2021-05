Blue Origin: primeira viagem espacial prevista para 20 de julho. Venda de bilhetes em breve

Conforme já aqui vimos, a vontade de tornar o espaço num destino turístico reside em vários milionários. Por conseguinte, estes trabalham no sentido de efetivamente levar as pessoas a conhecer o que está para lá da Terra. Indo além das promessas, a Blue Origin vai passar à ação.

A empresa de Jeff Bezos está prestes a disponibilizar bilhetes para viagens turísticas suborbitais na aeronave New Shepard e a primeira viagem está prevista para julho.

Blue Origin começa corrida espacial turística

A Blue Origin já tinha revelado que pretendia levar pessoas ao espaço, numa viagem espacial turística. Indo além da promessa, a empresa do bilionário Jeff Bezos abrirá, em breve, a venda de bilhetes para as visitas ao espaço, encetando um novo capítulo das viagens espaciais.

Após vários anos de testes e atrasos, a New Shepard da Blue Origin vou concebida para seis passageiros, que poderão observar tudo a partir das seis janelas, e para voar quase 100 km acima da Terra. Desta forma, os turistas terão oportunidade de ver a curvatura do planeta e desfrutar de uns minutos de gravidade zero, antes de a cápsula regressar à Terra.

De acordo com a Reuters, a Blue Origin informou, em 2018, que planeava cobrar, pelo menos, 200.000 dólares pela viagem. No entanto, este valor foi estabelecido com base nas propostas concorrentes. Efetivamente, espera-se que a empresa anuncie detalhes sobre os meios para comprar o bilhete, bem como a duração e o preço do voo.

Primeiro voo previsto para 20 de julho

O primeiro voo turístico com passageiros está previsto para o dia 20 de julho, sendo que a Blue Origin irá leiloar um dos seis lugares disponíveis.

Numa primeira instância, será realizado um leilão restrito que decorrerá até ao dia 19 de maio, sendo que as ofertas poderão ir até 50.000 dólares. Posteriormente, será feita uma licitação pública e, depois, um leilão final, ao vivo, no dia 12 de junho.

Estamos a leiloar o primeiro lugar para beneficiar o nosso Club for the Future.

Revelou a Blue Origin, num vídeo.

Coincidência, ou não, o dia 20 de julho marcará o 52º aniversário da aterragem da missão Apollo 11 na Lua.