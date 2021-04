Internet da Starlink deve sair da fase beta ainda este verão! O que muda?

A Internet da Starlink, da SpaceX, já é uma realidade e será em breve em Portugal. Portugal já está coberto a 100% pela rede de satélites da SpaceX e a Space Exploration Technologies Portugal – SXPT (empresa criada para vender o serviço em Portugal) irá começar a operar em junho.

Como sabemos a Internet da Starlink ainda está numa fase beta, mas vai mudar este verão. O que muda afinal?

Internet da Starlink chegará aos 300 Mbps e latência abaixo dos 20 ms

De acordo com as informações da própria SpaceX, a rede de internet por satélite terá a capacidade inicial de fornecer 50 mil acessos em Portugal e poderá chegar a 16 mil utilizadores já em 2021.

No entanto, tendo em conta o custo do serviço e acessórios, há alguma expectativa de como vingará o negócio de Elon Musk no nosso país.

Até junho de 2021 prevê-se a comercialização em Portugal dos serviços de acesso à internet e o valor mensal do serviço ronda os 100 euros (fora o custo de material).

A rede irá ter ao todo uma constelação de 11,943 satélites o que deverá fornecer internet a qualquer canto do nosso planeta. Atualmente já se encontram em órbita 1.265 satélites.

A rede da Starlink oferece atualmente 100 megabits por segundo (Mbps) como parte do serviço beta. No entanto, será provavelmente já neste verão que passará para uma nova versão. Musk referiu também que a qualidade do serviço, largura de banda e latência está a evoluir rapidamente.

A rede vai chegar aos 300 Mbps e com uma latência abaixo dos 20 ms. Atualmente, numa versão beta, os utilizadores podem usufruir de uma velocidade de dados que pode variar entre 50 Mbps a 150 Mbps e uma latência entre 20 ms a 40 ms.

Recentemente a Autoridade das comunicações referiu “que a oferta de internet via satélite se venha a tornar, nas próximas décadas, um dos grandes negócios do New Space baseado em megaconstelações, passando a representar a maior fatia das receitas geradas”.

Do ponto de vista comercial, em 2020, foram lançados cerca de 1085 pequenos satélites, dos quais 773 pertencem à rede Starlink da SpaceX.

