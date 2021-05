Marinha Real Britânica testa jetpacks para ataque aos piratas em alto mar

Os filmes e toda a ficção que se lhes reconhece são muitas vezes prenúncios do que será, num futuro, a realidade. Enredos de ação nas sagas de espionagem recorreram aos jetpacks para conferir ao ser humano a capacidade de voar. Contudo, este gadget da ficção científica está cada vez mais ao alcance de alguns mortais. Depois de vermos este dispositivo voador em demonstrações acrobáticas, a Marinha Real Britânica usa-o para cenários reais de embarque no alto mar.

Esta tecnologia está disponível com a colaboração entre a Gravity Industries e a Marinha Real Britânica.

Mas o que é um jetpack?

Em grosso modo, um jetpack é um motor a jato (ou um conjunto de vários motores a jato) usado num formato individual portátil tipo “mochila”. Isto é, existem 2 conjuntos de propulsores a jato que são “vestidos” pelo piloto. Um situa-se nas costas, e o outro conjunto, é colocado em cada braço.

Dos propulsores saem gases ou líquidos que fazem o impulso do piloto. Este material que é expelido está armazenado numa mochila nas costas do utilizador.

A título de curiosidade, este conceito nasceu pela ficção científica na década de 1920. Contudo, tornou-se popular na década de 1960 quando a tecnologia permitiu trazer o conceito à realidade. Atualmente, quem usa de forma convencional este tipo de conceito são os astronautas, quando estão em atividades extra-veiculares.

Tecnologia ao serviço da Marinha Real

Os testes foram realizados durante três dias no navio patrulha da Marinha Real HMS Tamar. Durante estes três dias, a Marinha Real testou diferentes operações com o jetpack para visitar, embarcar, analisar e apreender um navio inimigo simulado.

Em termos práticos, esta tecnologia permite que um soldado sair de uma embarcação pequena em movimento e, a voar, possa passar para uma embarcação maior de forma rápida e sem necessidade de escadas ou cordas. Uma vez dentro da embarcação maior, pode criar os devidos meios de acesso para a restante força entrar no barco.

Melhor que explicar, as imagens destacam uma nova forma de mobilidade que pode ser de investigação ao assalto. É surpreendente as capacidades que um jetpack pode ter em ambientes militares como o que foi dado a conhecer. Segundo que é indicado, este equipamento pode ser muito útil para embarcar em navios piratas ou simplesmente no combate à pirataria em alto mar.

Resta saber como será quando o soldado voar por cima do inimigo e tiver de atacar e defender-se. Contudo, uma força de vários “soldados voadores” poderão mudar a forma como os ataques são feitos.

Conforme refere a empresa, esta tecnologia é cada vez mais vista como uma revolução na capacidade tática de muitas forças especiais e tem uma aplicação muito mais ampla além do embarque marítimo. Aliás, esta tecnologia foi usada há alguns meses para operações de resgate de paramédicos.