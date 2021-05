Android 12 pode incluir mudanças radicais nas notificações e widgets

Estamos a poucos dias de conhecer na I/O de 2021 o que a Google tem estado a preparar para o Android 12. As versões de testes já estão disponíveis para os smartphones da marca, mas certamente haverá ainda muito por descobrir.

As dúvidas ainda subsistem e tudo está por revelar sobre o novo Android 12. Uma informação agora partilhada dá conta de mudanças e de uma alteração radical nas notificações e widgets do sistema operativo da Google para smartphones.

As mudanças que a Google vai mostrar

Já se conheciam muitas das mudanças que o Android 12 vai trazer aos smartphones. Esta nova versão do sistema da Google promete muito e quer renovar e reinventar o que até agora é oferecido aos utilizadores deste sistema.

O que foi revelado vem mostrar como o Android 12 vai trazer mudanças radicais em várias áreas, com novas imagens e com a mudança de localizações. Temos agora um vídeo onde o conhecido Jon Prosser, do canal Front Page Tech, mostra algumas novidades ainda por apresentar.

Notificações e widgets vão ter novidades

Em primeiro lugar há uma mudança grande nas notificações. Estas passam a ser mais redondas nos cantos e a mostrar no topo do ecrã o número das que estão por ler. O ecrã de bloqueio tem também estas novidades, mostrando o que está por ler pelo utilizador.

Também nos widgets há mudanças. Também a sua forma está mais estilizada e mais adaptada ao que se esperava de uma modificação do sistema da Google. Estes vão ter uma nova imagem, muito mais adaptada ao que este sistema vai trazer noutras áreas.

Android 12 vai mudar completamente

Um dos slides revelados, que devem ser mostrados no Google I/O, a Google descreveu o novo Android 12 de “uma bela experiência nova” que oferecerá aos utilizadores “uma maior privacidade, proteção e segurança”. Fala-se também que a partilha de dados será alterada muito em breve.

Caso se confirme esta mudança radical, o Android 12 terá uma das maiores alterações. Desde o Android 5.0 Lollipop, com o Material Design, apresentado em 2014, que não havia uma alteração tão grande.