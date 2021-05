Com a chegada do iOS 14.5, a Apple redefiniu as regras de utilização dos dados dos utilizadores no seu sistema. Todas as apps devem ter a autorização dos utilizadores para recolher e usar essa informação.

Este não tem sido um processo pacifico e agora mais uma aderiu finalmente. O Twitter tem uma nova atualização em que pede aos utilizadores a autorização para recolher e processar os dados dos utilizadores. Os propósitos não são os melhores, mas são bem claros.

A decisão da Apple de limitar o acesso aos dados dos utilizadores não foi bem recebido pelas grandes empresas com apps no iOS. Estas estavam habituadas a ter toda a informação que pretendiam, algo que mudou e de forma drástica.

Toda a oposição tem vindo do lado do Facebook, mas há muitas outras que certamente preferiam ver este modelo alterado. O acesso livre dava muita informação para poder perfilar os utilizadores, algo que agora caiu por terra de forma direta.

A versão 8.65 da app do Twitter para iOS, que já está na App Store, tem agora a novidade que todos esperavam. É a partir desta nova versão que passa a ser apresentado o pedido aos utilizadores para autorizar a recolha de dados no iOS.

Na mensagem apresentada, o Twitter explica, à sua maneira, as razões para essa recolha de dados. Quer garantir aos utilizadores uma melhor experiência de utilização, ao apresentar publicidade relevante para os utilizadores, ajustada à informação que consomem.

Ao avançar nesta questão do Twitter, os utilizadores são encaminhados para a área onde podem autorizar ou negar o acesso à recolha de dados. Só após passarem por aqui é que voltam a ter acesso ao Twitter e a toda a informação que for publicada nesta rede social.

Esta é mais uma app que segue o caminho que a Apple agora obriga aos programadores. Só podem recolher e processar os dados com a autorização expressa destes utilizadores, que também podem a qualquer momento alterar a configuração e assim ter de volta o anonimato que sempre é pretendido.