Google vai mudar caixa de pesquisa após 25 anos

A Google anunciou uma nova fase para o seu motor de pesquisa, apostando forte na inteligência artificial para transformar a forma como os utilizadores fazem pesquisas online.

A empresa quer que a Pesquisa deixe de ser apenas uma lista de links e passe a funcionar como um verdadeiro assistente inteligente, capaz de compreender perguntas complexas, responder de forma contextual e até interpretar imagens, voz e texto ao mesmo tempo.

Segundo a tecnológica, os utilizadores estão cada vez mais a fazer pesquisas longas e detalhadas, muitas delas semelhantes a conversas com um chatbot. É precisamente aqui que entra o novo “Modo IA”, uma experiência que junta os modelos Gemini à Pesquisa Google.

O que é o novo “Modo IA”?

O chamado “Modo IA” funciona como uma versão mais avançada da Pesquisa tradicional. Em vez de apenas apresentar resultados, a plataforma tenta interpretar o contexto da questão e criar respostas mais completas, incluindo links úteis para páginas web.

A Google explica que esta tecnologia utiliza uma técnica chamada “query fan-out”, que divide automaticamente a pergunta em vários subtópicos e realiza múltiplas pesquisas em simultâneo. O objetivo é encontrar respostas mais detalhadas e relevantes.

Na prática, isto significa que será possível fazer perguntas como:

“Qual o melhor destino europeu para férias baratas em setembro?”

“Compara carros elétricos familiares abaixo dos 40 mil euros”

“Ajuda-me a criar um plano semanal de treino e alimentação”

E depois continuar a conversa com perguntas adicionais.

Outra das novidades passa pela pesquisa multimodal. Os utilizadores poderão pesquisar através de voz, fotografias ou imagens captadas pela câmara do smartphone.

A empresa já começou a disponibilizar o Modo IA em Portugal, integrado diretamente na Pesquisa Google e também na aplicação móvel para Android e iOS.

Apesar do entusiasmo da Google, nem todos os utilizadores estão convencidos. Nas redes sociais e no Reddit surgem críticas relacionadas com respostas incorretas, “alucinações” da IA e receios de que a Pesquisa tradicional fique demasiado dependente de respostas automáticas