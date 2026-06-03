Parlamento Europeu abandona o Google e adota a pesquisa do Qwant

O Parlamento Europeu avançou com uma alteração estrutural nos seus sistemas informáticos. Vai substituir o Google pelo motor de pesquisa francês Qwant como ferramenta padrão nos computadores da instituição. A decisão surge integrada numa estratégia mais ampla de Bruxelas.

Parlamento Europeu abandona o Google

Esta decisão agora revelada visa reduzir de forma sustentada a dependência tecnológica face às grandes multinacionais dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esta mudança tenta blindar a privacidade dos dados nos corredores do poder europeu. A nível prático, a transição significa uma mudança bem simples, ainda que com um impacto muito grande.

Qualquer pesquisa efetuada diretamente através da barra de endereços dos browsers integrados, como o Firefox ou o Microsoft Edge, passa a ser processada de forma automática pelo serviço de pesquisas francês. Fundado em 2013, o Qwant tem construído o seu percurso com foco na privacidade, garantindo que não monitoriza os utilizadores nem comercializa os seus dados pessoais.

A alteração foi oficializada através de uma comunicação interna distribuída aos serviços do Parlamento. Nesta mensagem, é clarificado que "o Qwant substituirá o Google como motor de pesquisa padrão nos computadores do Parlamento Europeu". O mesmo documento justifica o passo com o "compromisso do Parlamento com a soberania digital e a proteção dos dados pessoais dos utilizadores".

Escolha recai na pesquisa do Qwant

A mudança estabelece uma linha clara de demarcação face às práticas das empresas norte-americanas. Apesar do caráter imperativo desta nova configuração de base nos postos de trabalho, a flexibilidade não foi totalmente eliminada. Os eurodeputados, assessores e os restantes funcionários administrativos da instituição continuam a manter a liberdade técnica para aceder a outros motores de pesquisa concorrentes.

Também vão poder alterar manualmente as definições predefinidas nos respetivos computadores, caso a produtividade diária assim o exija. A mudança surge na sequência de vários meses de pressão política de um grupo de 38 deputados europeus. Numa missiva enviada à Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, os legisladores tinham já defendido a necessidade de uma eliminação gradual de software estrangeiro das plataformas institucionais.

Argumentavam que a dependência das grandes empresas americanas representa uma vulnerabilidade estratégica para a soberania europeia. Este passo antecede a apresentação de um pacote legislativo focado na soberania tecnológica que a Comissão Europeia prepara. O plano quer fomentar soluções locais e diminuir o peso das plataformas externas. Os representantes da Google estão silêncio, sem qualquer comentário sobre mudança de Bruxelas.