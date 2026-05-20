Porque é que 90% das pessoas são destras? Estudo diz ter encontrado a resposta

Já se perguntou por que razão é que os humanos são esmagadoramente destros? Na verdade, essa característica nos restantes primatas é muito menos evidente. Um novo estudo sugere que a resposta pode estar em duas transformações fundamentais da nossa evolução: começarmos a andar sobre duas pernas e termos desenvolvido cérebros muito maiores.

O mistério da lateralidade humana pode estar mais perto de ser resolvido

A preferência pela mão direita é uma das características mais marcantes da espécie humana. Estima-se que cerca de 90% da população mundial seja destra, independentemente da cultura ou da região do planeta. Nos restantes primatas, essa dominância existe, mas é muito mais fraca.

Uma equipa liderada por investigadores da University of Oxford analisou dados de 2.025 macacos e símios pertencentes a 41 espécies diferentes para perceber o que distingue os humanos. O estudo foi publicado na revista científica PLOS Biology.

Andar de pé libertou as mãos… e mudou a forma como as usamos

Os investigadores testaram várias hipóteses já propostas ao longo dos anos para explicar a lateralidade: uso de ferramentas, alimentação, habitat, tamanho corporal, estrutura social, dimensão do cérebro e padrões de locomoção. O resultado foi surpreendente.

Quando os cientistas introduziram dois fatores no modelo, tamanho do cérebro e relação entre o comprimento dos braços e das pernas (indicador de locomoção bípede), os humanos deixaram de parecer uma exceção tão extrema.

A conclusão é que caminhar sobre duas pernas terá libertado as mãos das tarefas de deslocação, permitindo uma utilização mais especializada. Mais tarde, com o aumento do cérebro humano, essa especialização terá sido reforçada, consolidando a dominância da mão direita.

Os primeiros humanos talvez não fossem tão destros como nós

O estudo também tentou reconstruir como seria a preferência manual dos nossos antepassados. Segundo os modelos criados, hominídeos antigos como Ardipithecus e Australopithecus teriam apenas uma ligeira preferência pela mão direita, semelhante à observada atualmente nos grandes símios.

Essa tendência terá aumentado com o aparecimento do género Homo, incluindo espécies como Homo erectus e os Neanderthals, até atingir os níveis observados hoje.

Ainda falta perceber porque continuam a existir canhotos

Apesar do avanço, os investigadores admitem que a história ainda não está completa.

Uma das perguntas que continua sem resposta é porque razão a lateralidade esquerda nunca desapareceu completamente ao longo da evolução humana e até que ponto fatores culturais reforçaram a predominância da mão direita.

O estudo abre também caminho para investigar se padrões semelhantes observados noutras espécies podem revelar mecanismos evolutivos comuns muito mais antigos do que se pensava.