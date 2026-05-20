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Porque é que 90% das pessoas são destras? Estudo diz ter encontrado a resposta

· Ciência 2 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. FOSS says:
    20 de Maio de 2026 às 07:26

    Curiosa essa hipótese de “por causa de termos desenvolvido cerebros maiores”. Hoje assistimos a uma enorme quantidade de pessoas que nem sequer têm cérebro.

    Responder
  2. hey says:
    20 de Maio de 2026 às 08:42

    “…e até que ponto fatores culturais reforçaram a predominância da mão direita.”

    Acho que sempre funcionei com a mão direita. Mas lembro-me, como fosse ontem, que no infantário a educadora ralhava (e até os meus pais) por usar a mão esquerda…
    Aliás, lembro-me perfeitamente a minha avó dizer que a mão esquerda era a mão do diabo (lol).

    Responder

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