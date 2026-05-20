Porque é que 90% das pessoas são destras? Estudo diz ter encontrado a resposta
Já se perguntou por que razão é que os humanos são esmagadoramente destros? Na verdade, essa característica nos restantes primatas é muito menos evidente. Um novo estudo sugere que a resposta pode estar em duas transformações fundamentais da nossa evolução: começarmos a andar sobre duas pernas e termos desenvolvido cérebros muito maiores.
O mistério da lateralidade humana pode estar mais perto de ser resolvido
A preferência pela mão direita é uma das características mais marcantes da espécie humana. Estima-se que cerca de 90% da população mundial seja destra, independentemente da cultura ou da região do planeta. Nos restantes primatas, essa dominância existe, mas é muito mais fraca.
Uma equipa liderada por investigadores da University of Oxford analisou dados de 2.025 macacos e símios pertencentes a 41 espécies diferentes para perceber o que distingue os humanos. O estudo foi publicado na revista científica PLOS Biology.
Andar de pé libertou as mãos… e mudou a forma como as usamos
Os investigadores testaram várias hipóteses já propostas ao longo dos anos para explicar a lateralidade: uso de ferramentas, alimentação, habitat, tamanho corporal, estrutura social, dimensão do cérebro e padrões de locomoção. O resultado foi surpreendente.
Quando os cientistas introduziram dois fatores no modelo, tamanho do cérebro e relação entre o comprimento dos braços e das pernas (indicador de locomoção bípede), os humanos deixaram de parecer uma exceção tão extrema.
A conclusão é que caminhar sobre duas pernas terá libertado as mãos das tarefas de deslocação, permitindo uma utilização mais especializada. Mais tarde, com o aumento do cérebro humano, essa especialização terá sido reforçada, consolidando a dominância da mão direita.
Os primeiros humanos talvez não fossem tão destros como nós
O estudo também tentou reconstruir como seria a preferência manual dos nossos antepassados. Segundo os modelos criados, hominídeos antigos como Ardipithecus e Australopithecus teriam apenas uma ligeira preferência pela mão direita, semelhante à observada atualmente nos grandes símios.
Essa tendência terá aumentado com o aparecimento do género Homo, incluindo espécies como Homo erectus e os Neanderthals, até atingir os níveis observados hoje.
Ainda falta perceber porque continuam a existir canhotos
Apesar do avanço, os investigadores admitem que a história ainda não está completa.
Uma das perguntas que continua sem resposta é porque razão a lateralidade esquerda nunca desapareceu completamente ao longo da evolução humana e até que ponto fatores culturais reforçaram a predominância da mão direita.
O estudo abre também caminho para investigar se padrões semelhantes observados noutras espécies podem revelar mecanismos evolutivos comuns muito mais antigos do que se pensava.
Curiosa essa hipótese de “por causa de termos desenvolvido cerebros maiores”. Hoje assistimos a uma enorme quantidade de pessoas que nem sequer têm cérebro.
“…e até que ponto fatores culturais reforçaram a predominância da mão direita.”
Acho que sempre funcionei com a mão direita. Mas lembro-me, como fosse ontem, que no infantário a educadora ralhava (e até os meus pais) por usar a mão esquerda…
Aliás, lembro-me perfeitamente a minha avó dizer que a mão esquerda era a mão do diabo (lol).