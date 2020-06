A marca alemã Opel acaba de apresentar o Mokka-e. Este é um carro elétrico com uma linha de design completamente nova. Segundo a marca, este veículo representa a estreia de uma nova linguagem de design sob a grelha Opel Vizor. Ao que tudo indica, este design será o usado nos próximos veículos da Opel, além disso, aproxima-se mais de um Crossover do que de um SUV.

A performance do motor e da bateria prometem um carro competitivo, com um look desportivo.

Opel Mokka-e é o novo elétrico para chegar ao mercado em 2021

Não há dúvidas que em termos de características estas são muito interessantes. Conforme é descrito, o Mokka-e promete até 322 quilómetros com o seu motor dianteiro de 136 cavalos de potência. O veículo estará à venda provavelmente no final do ano ou logo no início de 2021.

A recente adição da Opel ao grupo PSA (Peugeot, Citröen, DS, Opel e Vauxhall) permitiu-lhe tornar-se rentável e poder apostar na eletrificação. Por conseguinte, está a utilizar a plataforma CMP, a plataforma modular do grupo francês. Assim, o Opel Mokka é alimentado por um motor de 136 cavalos (100 kW) com 260 Nm de binário, os mesmos números que vimos no Peugeot e-208.

No caso deste novo Mokka-e, a velocidade máxima é limitada a 150 km/h, independentemente de estarmos no modo Normal, Eco ou Desportivo.

Opel aposta numa oferta jovem e desportiva

A empresa quis oferecer um compromisso equilibrado no que toca à autonomia, por isso a limitação referida acima. Como tal, é prometido um alcance de 322 quilómetros sob o ciclo WLTP em modo de condução normal. Além disso, o carro elétrico pode também rodar no modo Eco, no entanto, a Opel não deu detalhes sobre os números neste modo.

No que respeita à alimentação da máquina, esta vem equipada com um sistema de carga rápida que permitirá ir de 0% a 80% em 30 minutos, dependendo do fabricante.

As linhas posicionam o veículo entre um SUV e um Crossover. O Opel Mokka tem apenas 4,15 metros de comprimento e é mais compacto do que o motor de combustão da geração anterior.

Segundo a Opel, este vem equipado com muita tecnologia, como, por exemplo, cruise control automático (para manter automaticamente uma distância segura de outros veículos), assistência à manutenção na faixa de rodagem, travão de emergência autónomo, ecrã táctil de 30 polegadas, câmara panorâmica de visão traseira 180.º, sistema avançado de assistência ao estacionamento, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, entre outros.



Preço e disponibilidade

Sem dúvida que o preço pode fazer toda a diferença. Contudo, a Opel não deu um preço ou versões de equipamento para este Mokka-e que. Assim, teremos de esperar mais algum tempo, não deve ser muito, dado que o elétrico deverá estar à venda no final deste 2020 e chegará aos concessionários no início de 2021.

Apesar do mercado estar “confuso”, não há dúvidas que é uma aposta forte nos elétricos, até porque a marca está a lançar este modelo antes das variantes de combustão, que se espera que cheguem mais tarde. Assim, depois do Corsa-e, o Mokka-e representa um grande passo em frente para eletrificação dos produtos Opel.

