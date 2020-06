Os proprietários dos carros elétricos Tesla vão receber nos próximos dias uma nova atualização. Assim, além de várias novidades prometidas, a empresa de Elon Musk vai adicionar o idioma português.

O novo firmware irá incluir, além do novo idioma, outras novidades, como, por exemplo, melhorias nas câmaras de segurança e na câmara de marcha-atrás.

Novo idioma nos carros elétricos Tesla

A Tesla lançou umas notas de atualização para a próxima versão do seu software. Atualmente, os Tesla estão a usar a verão 10.2 (2020.20…) e a próxima, a versão 10.2 (2020.24) irá trazer várias novidades.

Conforme podemos ver nas notas de lançamento, serão melhoradas as visualizações de condução, as imagens das câmaras de vigilância do carro, da câmara de marcha atrás, câmara do habitáculo, além de outros aperfeiçoamentos em vários pontos técnicos da viatura.

Num dos pontos, a empresa refere que será adicionado o suporte para o idioma português. Assim, além das melhorias na dinâmica dos componentes e serviços, a Tesla ensina o carro a falar o nosso idioma. Esta atualização de idioma inclui comandos de voz, voz de navegação e interface gráfica do MCU.

Portanto, se é proprietário de um Model S, Model X e Model 3 terá a possibilidade de trocar o inglês ou qualquer outra língua para português através de uma atualização de software feita remotamente.

Apesar de ainda não ter chegado a Portugal, vários utilizadores já estão a mostrar as novas funcionalidades em utilização.

