Amazon em conversações para lançar um serviço de testes caseiros à COVID-19

Como já vimos muitas vezes acontecer, as empresas e as marcas adaptam-se à volatilidade dos momentos, de forma a dar resposta às necessidades reais dos consumidores. Nesse sentido, a Amazon está em conversações para lançar um serviço de testes caseiros.

Se numa primeira fase serão testes à COVID-19, posteriormente, tenciona alargar a oferta para a deteção de outras doenças respiratórias.

Testes caseiros à COVID-19 e a outras infeções

A Amazon está, alegadamente, a considerar criar e disponibilizar um kit de teste à COVID-19 caseiro, já no próximo mês de junho. Posteriormente, o objetivo será alargar o leque, incluindo outras infeções respiratórias.

Conforme adianta a Insider, a empresa está a ponderar criar um serviço que consiste em testes médicos caseiros, por forma a ampliar a sua oferta no que concerne a cuidados de saúde. Além das infeções respiratórias, a começar já com a COVID-19, a Amazon quer alargar a sua oferta a infeções sexualmente transmissíveis.

Temos vindo a trabalhar em estreita colaboração com a FDA para construir e permitir uma capacidade de testes em larga escala utilizando um laboratório de ponta que construímos de raiz, criando uma nova capacidade de testes sem custos para o sistema de saúde. Continuamos a inovar para apoiar a segurança dos nossos funcionários, das suas famílias, e das comunidades onde vivem.

Disse um porta-voz da Amazon à Insider.

A mesma fonte refere que a equipa por trás da iniciativa está a ser mencionada como “Amazon Diagnostics” e é composta 300 pessoas.

Embora esteja ainda em fase embrionária e possa nem sequer tornar-se realidade, o primeiro kit de testes caseiros à COVID-19 da Amazon poderia estrear-se no Prime Day, estando o dia 21 de junho apontado como data experimental.

Amazon investe cada vez mais na saúde

Tendo a Amazon investido centenas de milhões de dólares em testes à COVID-19 para os seus funcionários, uma fonte revelou à Insider que um projeto de diagnóstico poderia ajudar a empresa a capitalizar os investimentos a longo prazo.

Mais do que isso, a empresa nunca escondeu a vontade em estreitar relações com a indústria da saúde. Aliás, além das parcerias que estabelece, as muitas experiências e o Amazon Care, até a Alexa está cada vez mais bem equipada com uma série de características focadas na saúde do utilizador.

