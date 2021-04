Lucro da Amazon mais do que triplicou durante a pandemia

A pandemia teve e terá um impacto impetuoso nos negócios pelo mundo fora. Se as consequências ainda não são claras, sê-lo-ão inevitavelmente dentro de algum tempo. Embora fosse expectável que mais de um ano de incerteza afetaria, tanto grandes indústrias, como negócios locais, essa não parece ter sido a realidade da Amazon.

Afinal, indo contra a maré, o lucro da empresa mais do que triplicou com a pandemia.

Receitas da Amazon destacam-se na pandemia

A Amazon é das poucas empresas do setor do retalho que beneficiou com a pandemia. Conforme já foi sendo divulgado, com as lojas físicas fechadas, as pessoas voltaram-se para o e-Commerce, beneficiando aqueles que já lá estavam alojados. Exemplo disso é, pois, a Amazon.

A empresa revelou que o seu lucro do primeiro trimestre deste ano mais do que triplicou, em relação ao mesmo período do ano passado, tendo registado receitas no valor de mais de 100 mil milhões de dólares. Aliás, é o segundo trimestre consecutivo em que a Amazon ultrapassa esse marco histórico.

Nos primeiros meses de 2021, a Amazon registou lucros de 8,1 mil milhões de dólares, em comparação com 2,5 mil milhões de dólares do ano de 2020. Paralelamente a estes resultados financeiros, a Amazon conseguiu um lucro por ação de 15,79 dólares, cerca de 6 dólares acima daquela que havia sido a previsão dos analistas de Wall Street.

Mais empregados para responder ao aumento do trabalho

A Amazon é uma das quatro empresas americanas que relatou receitas trimestrais superiores a 100 mil milhões de dólares. A par dela estão a Apple, a empresa de petróleo e gás ExxonMobil e o Walmart.

No próximo trimestre, a empresa de Seatle espera que as receitas permaneçam no nível do anterior, prevendo valores de 110 a 116 mil milhões de dólares. Em parte, devido ao próximo Prime Day que, embora não tenha ainda uma data anunciada, será antes do final de junho.

De forma a responder ao aumento das encomendas, a Amazon tem investido em novas contratações. A cada trabalhador, a empresa paga pelo menos 15 dólares por hora, tendo recentemente anunciado um aumento de 50 cêntimos a 3 dólares, a partir do próximo mês.