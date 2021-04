Vitória para Amazon! Trabalhadores votaram contra um sindicato

A Amazon tem estado no centro de algumas polémicas. Desde a falta de condições de trabalho, até às acusações por alegada discriminação. A primeira espoletou até uma onda de protestos, levando a que os trabalhadores saíssem à rua a exigir serem representados por um sindicato.

Todavia, na hora da verdade, a vitória foi da Amazon, uma vez que a maioria dos trabalhadores dos armazéns da empresa no Alabama votou contra a representação de um sindicato.

Trabalhadores votam contra sindicato

Embora tenham protestado para serem representados e defendidos por um sindicato, a maioria dos trabalhadores dos armazéns da Amazon no Alabama votaram contra essa possibilidade. Então, esta é uma clara vitória para a empresa que vê os seus trabalhadores impedidos de se sindicalizarem.

Segundo uma contagem preliminar do US National Labor Relations Board, dos 5 800 trabalhadores dos armazéns no Alabama, 3 215 exerceram o seu direito, votando contra a representação por um sindicato.

Apesar de a maioria estar assegurada, a Amazon terá investido milhões de dólares para fiscalizar e enfrentar as atividades sindicais levadas a cabo pelos seus funcionários. Mais ainda, contratou analistas para localizar pessoas que se estivessem a organizar.

Aliás, o Retail Wholesale and Department Store Union (RWDSU) denunciou que a empresa tem levado a cabo tentativas sistemáticas de impedir os trabalhadores de se juntarem num sindicato, tanto no Alabama, como noutros locais dos EUA.

Amazon (des)incentiva a sindicalização

Conforme já vimos, a Amazon não se opõe diretamente à criação ou integração de um sindicato. Isto, porque, embora tenha afirmado apoiar os direitos dos trabalhadores, tem estado contra reuniões e tentativas efetivas de sindicato.

Nesse sentido, entre as ações da empresa contam-se tentativas de atrasar a votação, bem como forçar os trabalhadores a participar em reuniões onde a sindicalização era fortemente criticada. De acordo com o RWDSU, a Amazon recorria a falsas alegações para assustar os funcionários.

Além disso, e ainda que não vá interferir no resultado da votação, o RWDSU está em conversações com a Amazon sobre a elegibilidade de 500 boletins de voto.

