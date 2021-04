Dartz Freze Nikrob: O elétrico que custa apenas 9999€

No segmento dos veículos elétricos encontramos hoje ofertas para todos os bolsos. No segmento dos “Low Cost”, o Dacia Spring Electric era até agora considerado o elétrico mais barato à venda na Europa. Em Portugal o Dacia Spring custa 13 800 euros.

No entanto, a Dartz com o elétrico Freze Nikrob quer roubar esse “título” e ser o mais barato à venda na União Europeia.

Elétrico Dartz Freze Nikrob bate o preço do Dacia Spring Electric

O mercado dos carros elétricos continua ao rubro com ofertas já nos mais diversos segmentos. A mais recente oferta chega da Dartz com o Freze Nikrob que concorre para ser o elétrico mais barato do mercado europeu.

Produzido na Lituânia com peças importadas da China, o Freze Nikrob é essencialmente uma versão rebatizada do popular elétrico Wuling Hongguang Mini EV, que é produzido na China pela SAIC-GM-Wuling, uma joint venture entre a General Motors e duas empresas chinesas.

Este veículo está disponível em duas versões no que diz respeito ao pack de baterias. Existe uma versão base com bateria de 9,2 kWh e outra, que é designada de Luxury, com 13,8 kWh.

Nesta última versão é garantida uma autonomia na ordem dos 200 km e uma velocidade máxima de 100 km/h.

A versão base deste elétrico custará 9999€, ou seja, cerca de 2500 euros mais barata que o Dacia Spring Electric. A versão Luxury começa nos 14 999 €.

Tal como o nome sugere, a versão Luxury terá acabamentos mais refinados, vidros temperados, interiores mais robustos, entre outras melhorias face à versão base.

Relativamente ao Dacia Spring, as pré-encomendas começaram no passado dia 7 de abril, com a entrega das primeiras unidades prevista para outubro. Este veículo é comercializado em Portugal com dois níveis de equipamento: Comfort e Comfort Plus. Segundo a Dacia, a versão Comfort, estará disponível pelo preço de 16.800€ (13.800€ com o incentivo do Estado)

