E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de várias novidades no mundo das placas gráficas, de novidades tecnológicas para proteção do COVID-19, na nova gama de smartphones Lenovo Legion, e muito mais.

Portugal está cada vez mais perto de ter internet via satélite fornecida para popular SpaceX. A empresa que é liderada por Elon Musk garantiu à Autoridade Nacional das Comunicações que, até junho, vai iniciar a comercialização da internet espacial.

De acordo com as informações, a rede da SpaceX terá a capacidade inicial de fornecer 50 mil acessos em Portugal e poderá chegar a 16 mil utilizadores ainda em 2021.

Volta e meia o mercado agita-se com a inclusão de produtos com algum traço inovador. Esta inovação pode ser ao nível de software e funcionalidades que oferece ou também através da construção, materiais ou o formato.

Nesse sentido, a empresa Gigabyte revelou agora um conceito interessante para uma futura placa gráfica. Trata-se então de uma GPU com um design na diagonal. Resta saber se há realmente planos da marca para esta novidade, ou se é uma brincadeira atrasada do dia 1 de abril.

Não são só as populações que armazenam os seus dados online. Na realidade, os governos informatizam também informações, ainda que atrás de uma forte barreira de segurança. No entanto, uma vez na internet, essa barreira pode ser quebrada e, quando há interesse, pode até ser ultrapassada para espiar as informações.

Nesse sentido, uma investigação identifica a China e a Rússia como responsáveis de ações de ciberespionagem a Portugal.

A máscara será um acessório de proteção contra a COVID-19 que ficará muito tempo entre a humanidade. Além das convencionais, há empresas que projetam este acessório, mas em modo tecnológico. William Adams, “Will.i.am”, rapper e fundador do Black Eyed Peas, está de volta com outro gadget que pode estar muito à frente do seu tempo. A sua mais recente criação é uma máscara facial inteligente, mas não é uma máscara qualquer!

Estamos a falar de um conjunto de tecnologias único que tem uma proteção “de outro mundo”. Já que falamos noutros mundos, saiba que esta máscara tem mão da empresa que cria os fatos espaciais para a SpaceX.

Dentro do mercado dos smartphones, existe um segmento dedicado em exclusivo ao mundo gaming. A ASUS, Nubia e Xiaomi são as marcas que mais se destacam, com telefones muito interessantes para jogadores.

Mas, em breve, será apresentado o Lenovo Legion 2 Pro. E agora foram reveladas imagens que mostram o design diferente, ousado e extravagante deste equipamento.

A tecnologia vai permitir-nos um dia “pousar” no Sol. Se já sente calor com essa ideia, tranquilize-se, que tal ainda demorará o seu tempo. No entanto, com imagens impressionantes já conseguimos ver a nossa estrela com uma qualidade nunca antes imaginada. A imagem de hoje, uma incrível fotografia do Sol com 230 megapíxeis, foi conseguida com a junção de mais de 100.000 imagens diferentes.

Por trás desta imagem “viciante” está Andrew McCarthy, um fotógrafo que se delicia a fazer fotografias incríveis do espaço.

A Microsoft é uma das empresas mais antigas do ramo da tecnologia. Mas isso não a demove de implementar sempre novidades e tecnologias de ponta aos seus produtos.

Nesse sentido, a gigante de Redmond confirmou que está a testar um novo sistema de arrefecimento líquido submerso nos seus servidores de data centers.

A Ninebot, empresa do ecossistema Xiaomi, investiu na Segway que se destacou essencialmente no mercado pelos veículos de micromobilidade que acabaram por revolucionar o mercado.

A Segway Apex H2 agora apresentada, surge como um produto revolucionário que vai conjugar a mobilidade elétrica e o hidrogénio.

Os aspiradores inteligentes capazes de fazer o processo de limpeza de forma autónoma, são cada vez mais populares e trazem benefícios para as famílias cada vez mais ocupadas. Com recurso à tecnologia LiDAR para mapeamento 3D, o robô aspirador S10 da 360 quer assumir-se como uma das soluções mais eficientes na deteção de obstáculos.

Além disso, não existe a típica saliência para acoplar o sensor de mapeamento, tornando este num dos mais finos modelos de topo do mercado e ainda com o maior tanque de água com sistema de dispensa de água inteligente. Mas há mais para descobrir.

A diabetes é uma condição que afeta milhões de pessoas pelo mundo todo. Para esses, as injeções de insulina são uma constante realidade e, provavelmente, um incómodo. Nesse sentido, uma equipa de investigadores desenvolveu um comprimido oral de insulina.

Quando os níveis de glicose estiverem elevados, o comprimido liberta automaticamente a quantidade de insulina necessária para estabilizar o sistema.

Já várias vezes mostramos que a tecnologia é um verdadeiro trunfo quando em cima da mesa está a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Elon Musk, cofundador da Neuralink, já revelou qual será o primeiro produto a ser lançado pela empresa.

Este permitirá que os utilizadores com paralisia cerebral utilizem e controlem o seu smartphone com a mente.

A Intel esteve até aqui atenta às novidades do mercado dos chips gráficos e quais os produtos que iam saindo. No entanto a fabricante norte-americana já anunciou a sua linha de GPUs Xe, com objetivo de entrar neste segmento de forma segura.

No entanto, recentemente foi revelada, de forma não oficial, uma imagem da placa gráfica Intel Xe-HPG (DG2). E estima-se que este modelo seja o concorrente direto da GeForce RTX 3070 da rival Nvidia.

Já conhece o Asus ROG Phone 5? Apesar de vivermos tempos pandémicos, que tem afetado os mercados mundiais, as tecnológicas têm consigo lançar equipamentos muito interessantes. No segmento dos smartphones, os primeiros meses do ano são sempre de novidades e este ano não é exceção.

Se é fã do Android, saiba que o smartphone da Asus é atualmente o smartphone mais poderoso da atualidade segundo a plataforma Antutu.

Tal como informamos em 2017, minerar Bitcoin consome mais eletricidade que 20 países europeus. Os números têm vindo a aumentar e há cada vez mais gente a minerar a Bitcoin. Segundo estimativas recentes, a rede Bitcoin pode chegar aos 143 Twh anuais.