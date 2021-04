Como já revelamos, Portugal está cada vez mais perto de ter internet via satélite fornecida para popular SpaceX. O serviço chegará em junho ao nosso país através da Space Exploration Technologies Portugal – SXPT, a empresa que foi criada para vender os serviços de Internet.

Ao contrário do que acontece com outras operadoras, a Starlink vai ter apenas um tarifário. Saiba quanto tem de pagar para ter Internet da empresa de Elon Musk.

A rede Starlink é uma rede de acesso à Internet cujo “backbone” é constituído por satélites. O objetivo é criar rede de acesso de alta velocidade que chegue inclusive a zonas remotas.

A americana SpaceX confirmou à ANACOM que o território nacional já está coberto a 100% pela sua rede de satélites. Até junho de 2021 prevê-se a comercialização em Portugal dos serviços de acesso à internet. Os números agora revelados, foram divulgados por Matt Botwin, diretor do departamento de “Global Satellite Government Affairs” da SpaceX à ANACOM – saber mais aqui.

Tendo em conta as ofertas do mercado, o preço da Starlink não é propriamente atrativo. O investimento não é simpático e, além disso, o serviço oferecido também não justifica propriamente o valor pedido.

No entanto, os responsáveis pelo serviço já referiram que o preço é agora mais baixo e até estão a perder dinheiro.

