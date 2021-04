360 S10 – o robô aspirador com sistema triple-eye LiDAR e o maior tanque de água inteligente

Os aspiradores inteligentes capazes de fazer o processo de limpeza de forma autónoma, são cada vez mais populares e trazem benefícios para as famílias cada vez mais ocupadas. Com recurso à tecnologia LiDAR para mapeamento 3D, o robô aspirador S10 da 360 quer assumir-se como uma das soluções mais eficientes na deteção de obstáculos.

Além disso, não existe a típica saliência para acoplar o sensor de mapeamento, tornando este num dos mais finos modelos de topo do mercado e ainda com o maior tanque de água com sistema de dispensa de água inteligente. Mas há mais para descobrir.

O seu próximo aliado das limpezas, mais fino e eficiente com tecnologia LiDAR

O robô aspirador 360 S10 apresenta-se ao mercado com um sistema triplo de sensor LiDAR, responsável pela criação de um mapeamento inteligente 3D em escala total, capaz de detetar com precisão centenas de obstáculos durante a navegação.

Além disso, os sensores estão integrados na estrutura de forma quase oculta, facilitando a aspiração por baixo dos móveis mais baixos. Estamos a falar de uma altura de apenas 8,5 cm. Este tipo de estrutura evitará também danos na mobília e no próprio sistema de sensores.

Quanto à eficiência dos sensores, estamos a falar num mapeamento 3D. Ou seja, será mais fácil detetar obstáculos pequenos com uma altura de apenas 2cm. Com o mapeamento 2D, este tipo de obstáculos é ignorado, o que poderá provocar um pequeno acidente doméstico ou mesmo o encravar do aspirador.

De forma mais concreta, o 360 S10 integra três sensores LiDAR: um na lateral e dois na frente com diferentes abrangências.

Em termo de sensores, há ainda que contar com os que estão posicionados na base do aspirador que evitarão quedas de alturas, como escadas ou varandas.

O mapeamento e deteção inteligente de carpetes

O mapeamento criado com recurso aos sensores LiDAR é espelhado na aplicação móvel, podendo o utilizador, posteriormente, escolher as divisões que quer limpar, criar paredes virtuais, escolher a potência da limpeza, agendar aspirações, entre muitas outras opções.

O aspirador faz também uma deteção automática de carpetes e tapetes, sendo então ajustado automaticamente o poder de sucção do aspirador para uma maior eficiência. Além disso, em utilização da mopa para uma limpeza com água, será mais fácil evitar a passagem sobre eles, preservando-os por mais tempo.

É ainda possível fazer mapeamento por pisos, o que ajudará muito no momento de limpar toda a casa.

360 S10 – Mais que um aspirador

Tal como já foi referido, este 360 S10 permite que seja feita uma limpeza com água. Para tal, inclui um depósito de 520ml e uma mopa.

A quantidade de água usada na limpeza pode ser ajustada, via app, com três modos de seleção. Há ainda um modo automático que se ajusta dependendo do tipo de piso.

Estamos a falar no robô aspirador com o maior tanque de água para limpeza com mopa. Este depósito cheio, permite, portanto, fazer uma limpeza de uma só vez numa área de 200 metros quadrados.

Modos de limpeza e poder de sucção

O 360 S10 oferece, no máximo, um poder de sucção de 3300 Pa, associado ao modo MAX. Mas com o modo de silêncio aspira a 600Pa, no modo Standard a 1000Pa e no Modo Powerful a 1500 pa. O motor tem uma velocidade de 27000 rotações por minuto.

Há ainda a possibilidade de escolha de 18 modos diferentes de limpeza, combinando aspiração com mopa, é possível definir pontos específicos de limpeza e áreas restritas. Tudo isto, controlado através da app.

Especificações gerais do robô aspirador 360 S10

De forma resumida, além do sistema triplo de sensores LiDAR e de um poder de sucção máximo de 3300Pa, o robô ainda vem com uma bateria de 5000 mAh, sendo que quando é atingida determinada carga mínima, o aspirador retorna automaticamente à base de carregamento.

Tem um depósito de lixo de 500ml e depósito da água, tal como já foi referido, é de 520ml. As suas dimensões são de 350 x 350 x 85 mm, sendo uma das opções do mercado mais finas, considerando o segmento de topo.

Para o seu controlo, o utilizador terá à disposição uma aplicação móvel disponível para Android e iOS, a 360Robot.

O aspirador 360 S10 está atualmente disponível em campanha de financiamento coletivo na plataforma Indiegogo a partir de 437 €, sem qualquer custo de transporte ou taxa alfandegária.

Robô aspirador 360 S10