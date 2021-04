A rede social do momento é o Clubhouse, batendo todas as restantes propostas. Este foco leva a que muitos procurem obter dados dos utilizadores, para depois os usarem de forma ilegal e sem o seu consentimento.

Informações agora reveladas mostram que desta vez foi o Clubhouse a ser comprometido. Ao todo são dados de 1,3 milhões de utilizadores que surgiram na Internet e estão acessíveis a quem os quiser explorar.

Dados do Clubhouse surgem da Internet

É normal os hackers focarem-se nos sistemas, serviço ou sites com maior visibilidade na Internet. Estes tendem a ter o maior número de utilizadores e assim serem muito mais interessantes pelos dados que se conseguem roubar em caso de falhas.

Foi precisamente um desses casos que agora aconteceu. Está disponível na Internet uma base de dados com informações de 1,3 milhões de utilizadores do Clubhouse. Estes dados não são sensíveis, mas são muito pessoais e não deveriam ser públicos.

Informação dos utilizadores acessível a todos

Do que é possível ver, não existem presentes dados associados a cartões de crédito, endereços de endereço eletrónico ou moradas. Ainda assim, é informação que os utilizadores certamente não querem que sejam tornados públicos.

Dados recolhidos no Clubhouse ID do utilizador

Nome

URL da fotografia

Nome de utilizador

Conta do Twitter

Conta do Instagram

Número de seguidores

Número de pessoas seguidas pelo utilizador

Data de criação da conta

Utilizador que convidou para o Clubhouse

Ainda assim, e com esta informação, os hackers podem descobrir muito mais sobre os utilizadores. Com toda a informação que for conseguida, é depois possível fazer ataques de phishing. O pior mesmo é que os dados estão públicos e acessíveis a qualquer um.

Serviço já reagiu a esta fuga de dados

O Clubhouse, entretanto, já reagiu a esta informação e nega que o seu serviço tenha sido comprometido. Segundo revelaram, os dados que foram recolhidos são aparentemente públicos e podem ser acedidos através da app ou da API do serviço.

Sempre existiram questões de segurança sobre como e onde os dados dos utilizadores do Clubhouse são guardados. Ainda assim, este serviço mantém os seus níveis de adesão. Mesmo estando limitado ao iOS e apenas por convite, tem recebido cada vez mais utilizadores.