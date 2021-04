Lenovo Legion 2 Pro: o smartphone gaming com um design extravagante

Dentro do mercado dos smartphones, existe um segmento dedicado em exclusivo ao mundo gaming. A ASUS, Nubia e Xiaomi são as marcas que mais se destacam, com telefones muito interessantes para jogadores.

Mas, em breve, será apresentado o Lenovo Legion 2 Pro. E agora foram reveladas imagens que mostram o design diferente, ousado e extravagante deste equipamento.

A forma mais simples de diferenciar um smartphone regular de um smartphone gaming é através do seu design. Estes últimos têm claramente mais destaque no seu formato e contam então com pormenores característicos dos equipamentos gaming, com cores e detalhes ousados e salientes.

Imagens mostram o design do telefone Lenovo Legion 2 Pro

O Legion 2 Pro da Lenovo será apresentado oficialmente amanhã, a 8 de abril de 2021. No entanto, foram agora reveladas online imagens deste smartphone gamer que nos mostram o seu interessante e ousado design.

Através das imagens verifica-se então que o telefone conta com um ecrã alongado e uma moldura fina.

A parte frontal não conta com nenhum ‘notch’, sendo que a câmara de selfies é retrátil e encontra-se na zona lateral do telefone. Esta câmara contará com um sensor de 44 MP, ou seja, um valor recorde no que respeita a câmaras de selfie.

Também na frontal, encontram-se dois altifalantes stereo, localizados na superfície.

Já se virarmos o smartphone gaming, encontramos uma traseira um pouco diferente da do seu antecessor.

Primeiro, o conjunto de câmaras não se encontra na localização em que normalmente aparecem nos smartphones. Em vez disso, este Legion 2 Pro traz na parte central da traseira um sistema saliente onde se encontram dois sensores e o LED do flash.

Aqui encontra-se ainda o logótipo de marca, com a típica iluminação gaming RGB. Além disso, conta também com um pequeno ventilador para dissipação do calor.

Sabe-se que este telefone contará com o potente processador topo de gama Snapdragon 888 da Qualcomm. Terá uma bateria de 5.500 mAh com carregamento rápido de 90W.

O ecrã é um AMOLED de 6,92 polegadas, com resolução de 2460 x 1080 píxeis. Contará com uma taxa de atualização de 144 Hz e taxa de resposta ao toque de 720 Hz.

O Legion 2 Pro da Lenovo ficará disponível nas versões de 12/16 GB de memória RAM e 12/256/512 GB de armazenamento interno.

Quanto ao software, o equipamento terá o sistema operativo Android 11.