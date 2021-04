Gigabyte revela conceito de placa gráfica com formato na diagonal

Volta e meia o mercado agita-se com a inclusão de produtos com algum traço inovador. Esta inovação pode ser ao nível de software e funcionalidades que oferece ou também através da construção, materiais ou o formato.

Nesse sentido, a empresa Gigabyte revelou agora um conceito interessante para uma futura placa gráfica. Trata-se então de uma GPU com um design na diagonal. Resta saber se há realmente planos da marca para esta novidade, ou se é uma brincadeira atrasada do dia 1 de abril.

Por norma, as placas gráficas têm um formato retangular, apesar de serem todas diferentes umas das outras ao nível do design. No entanto, há algumas marcas a pensar ‘fora da caixa’ e a tentar trazer produtos inovadores e com pormenores diferenciadores para o mercado.

Gigabyte mostra GPU com formato diagonal

A conta oficial do Twitter da Aorus espanhola, empresa da Gigabyte, publicou a imagem de um conceito de placa gráfica interessante, mas diferente daquilo a que estamos habituados. Trata-se então de uma GPU com design diagonal, algo que certamente vai criar alguma estranheza em vários consumidores.

O equipamento conta com vários pormenores metálicos na sua estrutura e tem a característica aparência gaming.

A publicação em si não revela nada de especial e, portanto, deixa em aberto a possibilidade de a empresa de Taiwan estar a preparar algo deste género. Esta também pode ser uma estratégia da fabricante no sentido de sondar a opinião e aceitação dos consumidores para avançar ou descartar a ideia.

No entanto, se a ideia da Gigabyte era realmente saber a opinião dos seguidores, então a conclusão a que deve ter chegado é que há quem sinta mais estranheza do que interesse. Mas, quem sabe, talvez este conceito possa vir a ser mesmo uma realidade e até tornar-se, no futuro, numa tendência seguida por outras marcas.

Por outro lado pode também ser uma brincadeira da marca… embora já bastante atrasada para o dia das mentiras.

Qual a vossa opinião sobre o design diagonal desta placa gráfica?