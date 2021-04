Microsoft testa arrefecimento líquido submerso para data centers

A Microsoft é uma das empresas mais antigas do ramo da tecnologia. Mas isso não a demove de trazer e implementar sempre novidades e tecnologias de ponta aos seus produtos.

Nesse sentido, a gigante de Redmond confirmou recentemente que está a testar um novo sistema de arrefecimento liquido submerso nos seus servidores de data centers.

Microsoft arrefece os servidores de data centers com líquido

A Microsoft revelou que está a testar um novo sistema de arrefecimento líquido submerso nos seus servidores de data centers. A ideia conta então com uma nova tecnologia que recorre a líquidos na temperatura de fervura. O objetivo é assim aumentar a eficiência e tornar o sistema mais sustentável.

A tecnologia consegue então uma maior eficiência, através da utilização de menos recursos para o efeito.

Para este sistema são necessárias duas grandes cubas. Nestas, os servidores são então submersos num líquido especial que é projetado pela empresa 3M. De acordo com as informações, o líquido não danifica os componentes eletrónicos e pode ser usado de forma segura.

O fluído começa a ferver a partir dos 50º. Já a água, como sabemos, ferve aos 100º. Este líquido ajuda então os equipamentos a arrefecer e a não aquecerem demasiado.

Este processo é semelhante a outros de arrefecimento líquido. De forma resumida, o calor dos servidores é transferido para o fluído e este, por sua vez, dissipa-o. Desta forma é reduzido o risco de sobreaquecimento e, por conseguinte, é melhorado o funcionamento dos servidores e data centers.

Sistema de arrefecimento em loop

O sistema funciona num loop fechado de duas fases. As cubas trazem um condensador que, em contacto com o gás, este arrefece o líquido. E daí acontece o loop, pois o sistema aquece, ferve, contacta com o gás, arrefece e volta ao início do processo.

Segundo a Microsoft, existem muitas vantagens neste processo, sendo que a mais significativa é a eficiência que o sistema oferece. Promove também a utilização de recursos, diminuindo a necessidade de matérias-primas e, por sua vez, contribui para um mundo mais sustentável.

Para já a empresa ainda está numa fase de testes e, como tal, o sistema ainda não está ser usado de forma oficial.