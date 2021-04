Cada vez mais os utilizadores estão focados nos smartphones e nas apps móveis, o que muda muito alguns conceitos. Cada vez mais as compras começam a ser feitas por estes meios e, por isso, os utilizadores devem preparar-se para tal.

O Instagram foi um dos serviços que já se adaptou a este cenário e suporta que sejam feitas compras dentro da sua plataforma. Claro que isso depende depois da capacidade de serem feitos pagamentos diretamente na app. Assim, é necessário configurar os pagamentos móveis no Instagram.

Pagamentos dentro do Instagram

Sendo cada vez mais uma montra para empresas e utilizadores, o Instagram serve para dar a conhecer produtos, ideias e até conceitos. Muitos destes podem ser comprados, diretamente na app, sem ter de recorrer a lojas físicas ou virtuais.

Assim, tudo decorre dentro do Instagram, de forma simples e direta. Claro que os utilizadores precisam de ter os sistemas de pagamentos configurados. As possibilidades são várias e incluem os melhores sistemas de pagamentos.

Simples de configurar nesta plataforma

Para os configurar os pagamentos no Instagram devem abrir a app e aceder à zona dedicada à conta do utilizador. Aqui devem carregar nas 3 barras horizontais no canto superior direito. Isso abrirá o menu da app Instagram, onde devem escolher a opção Definições, na zona inferior.

Em seguida, vão encontrar a opção Pagamentos. Esta dará agora acesso a outra área de opções, devendo ser escolhida a opção Pagamentos da conta. De imediato estão na área de configuração de pagamentos.

Resta ao utilizador fazer as suas compras

Presente têm cartões de crédito ou de débito, bem como o PayPal. Só precisam de escolher a forma de pagamento do Instagram e preencher os dados para que fique registado. Toda a informação pedida é já a padrão e que muitos outros serviços pedem aos utilizadores.

Outra opção que podem e devem configurar está no menu anterior. O pin de segurança traz uma segurança adicional a esta plataforma, impedindo compras acidentais ou feitas por qualquer um que aceder à app Instagram do utilizador.