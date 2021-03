Presente na maioria dos sistemas operativos, o Dark Mode tem ainda de conquistar algumas áreas importantes. Mesmo podendo ser usado, há ainda que criar mecanismos para ser automático a chegar e para garantir que é usado nos momentos certos.

Outra área onde tem de conseguir ser usado é no browser, adaptando os sites e a imagem que transmite para os utilizadores. O Instagram tem trabalhado nesta área, as ainda não pode ser ativado manualmente. A verdade é que com um link secreto podem ativar no browser o dark mode do Instagram.

Dark Mode em todo o lado

O Instagram tem apostado no Dark Mode e já o tem nas suas apps móveis. Esta proposta traz uma interface dedicada e com cores adaptadas a ambientes de luz menos intensa e em que os olhos dos utilizadores devem ser protegidos. A somar a isso temos a normal poupança de bateria que todos querem.

Espera-se, já há algum tempo, que este modo seja transposto para a versão disponível para os browsers, completando assim o círculo. Este modo deverá chegar em breve, mas ainda sem qualquer certeza ou sem previsão concreta.

Tenha este modo direto no browser

No entanto, e do que foi descoberto, há um link secreto que pode já ativar o dark mode no browser. Assim, toda a interface que temos já disponível nos smartphones, pode ser já usada no PC e em qualquer browser que estejam a usar.

Para ativar este modo só precisam de adicionar ?theme=dark ao endereço do Instagram. Assim, devem aceder a www.instagram.com/?theme=dark e de imediato o dark mode fica ativo e pronto a ser usado.

Instagram pode voltar ao modo normal

Esta é uma mudança permanente e dai em diante sempre que acederem ao site o modo escuro vai estar ativo e em utilização. Todas as páginas que visitarem vai ter o dark mode presente e a ser usado. Assim podem de imediato ver o que está prestes a chegar aí Instagram.

Claro que da mesma forma podem reverter esta nova interface. Só precisam de adicionar ?theme=light (ou outra palavra qualquer) e tudo volta ao modo normal. O endereço final será o seguinte: www.instagram.com/?theme=light.