Há algum tempo que o Facebook e a Apple estão em guerra, de forma aberta e muito clara. Este cenário começou com a mudança que a gigante de Cupertino passou a monitorizar e a controlar a informação que as apps reúnem e recolhem dos utilizadores.

Tanto Tim Cook como Mark Zuckerberg já criticaram a concorrente de forma aberta, mostrando as práticas que usam. Agora há um novo interveniente que veio a público criticar a Apple. O CEO do WhatsApp apresentou a sua posição e mostrou que “a Apple não quer que usem smartphones Android”.

Palavras fortes do CEO do WhatsApp

A mais recente ação no embate entre o Facebook e a Apple veio do CEO do WhatsApp. Foi numa entrevista que Will Cathcart deu ao Big Technology Podcast que a sua opinião foi revelada e que mais algumas opiniões fortes foram reveladas.

Segundo Will Cathcart as etiquetas de privacidade da Apple são discriminatórios e que a empresa não é a favor de quem usa smartphones Android. A app Facebook Messenger tem surpreendentemente 65 etiquetas de privacidade diferentes, enquanto o WhatsApp tem 16 etiquetas.

Apple não quer que usem smartphones Android

Nas suas palavras, “suponho que seja do interesse da Apple ter todos a usar um iPhone, quero dizer, obviamente, é. Ao olharmos para os EUA, a maioria das pessoas tem um iPhone, e a experiência de mensagens funciona melhor no iMessage se todos os tiverem um iPhone”.

Acrescentou ainda que “é certamente do seu interesse estratégico que os utilizadores não usem uma app como o WhatsApp porque não querem que usem um smartphone Android”.

É injusto o iMessage estar no iPhone

Sobre as etiquetas de privacidade, Cathart disse que “independentemente do propósito das etiquetas, competimos com o iMessage da Apple, competimos nos EUA – onde muito mais pessoas usam o iMessage do que o WhatsApp – competimos em muitos lugares no mundo. Não vê uma etiqueta no iMessage quando faz o download porque simplesmente não o faz, está no seu telefone, para começar. E, portanto, criticamos isso”.

E que smartphone usa o CEO do WhatsApp?

Quanto ao telefone que usa, Cathart disse que é naturalmente um Android. “Bem, eu uso um Android porque se olhar para a base de utilizadores do WhatsApp, vemos que pesamos muito no Android. Eu também uso um iPad, uso iPhones há muitos anos, mas realmente quero usar o produto da maneira mais pessoas usam, então uso Android. Muitas pessoas usam os dois ou vão e voltam porque construímos produtos para ambos e precisa entender todos”.