Será no dia 23 de março que a OnePlus vai dar a conhecer ao mundo aquele que podemos apelidar como um verdadeiro smartphone de topo, o OnePlus 9. É certo que a marca tem a fama de lançar smartphones com elevado desempenho, mas a questão da qualidade fotográfica acaba sempre por deixá-la um passo atrás das demais.

Com a parceria com a Hasselblad tudo pode mudar. Veja as primeiras fotografias captadas pelo OnePlus 9 Pro e surpreenda-se.

A OnePlus está numa verdadeira campanha de promoção ao seu OnePlus 9. Neste caso, as especificações gerais sabemos que são de topo. Sobre isso não há qualquer dúvida. A grande questão está relacionada com as câmaras.

A série OnePlus 9 e a parceria com a Hasselblad

A OnePlus confirmou há poucos dias aquilo que os rumores já avançavam. As câmaras da nova série OnePlus 9 serão desenhadas com tecnologia e conhecimento da Hasselblad. Estamos perante uma empresa com 180 anos de história e que esteve na Missão Apollo 8 da qual resultaram as conhecidas fotos da Terra captadas da Lua.

Esta parceria poderá dar à OnePlus a oportunidade de dar o passo que lhe faltava para conseguir competir verdadeiramente, em todas as vertentes, com os concorrentes de topo.

Segundo foi revelado há dias, a série OnePlus 9 deverá beneficiar da “calibração avançada de cores” desenvolvida em conjunto pelas duas empresas. Resumindo, os utilizadores deverão ter cores mais precisas e de aparência natural em fotos tiradas com os novos smartphones.

Além dos recursos típicos, como controle direto do ISO, foco, tempo de exposição e muito mais, o modo Hasselblad Pro também permitirá que os utilizadores do OnePlus 9 tirem fotos em RAW e tenham acesso a uma interface de edição inspirada no próprio software de processamento de imagem Phocus da Hasselblad.

A OnePlus refere ainda que as suas câmaras da marca Hasselblad oferecerão gravação de vídeo HDR “aprimorada”, além de suporte para gravação de 4K a 120 fps e 8K a 30 fps.

Os primeiros resultados

Pete Lau utilizou o seu Twitter para partilhar duas fotografias com cores vibrantes captadas pelas câmaras principais e ultra-grande angular do OnePlus 9 Pro. Estes exemplos são bem notórios daquilo que as câmaras podem oferecer.

Mas além destes exemplos, no YouTube estão a ser partilhados alguns vídeos onde são revelados alguns pormenores destas câmaras e mais alguns exemplos de fotos.

Nos próximos dias, até ao lançamento, mais exemplos deverão ser partilhados, pelas várias vias de informação da empresa. Estaremos atentos às novidades.

