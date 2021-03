Android: Antes de abrir um site no Chrome, faça uma pré-visualização

O Google Chrome para Android tem recebido várias novidades. Recentemente, por exemplo, passou a permitir agrupar separadores, algo muito útil para gerir melhor tudo aquilo que acede. Agora, há um novo recurso acabado de chegar e que permite fazer uma pré-visualização de um site antes de o abrir efetivamente… aliás, pode nem valer a pena abrir.

Saiba como usar este recurso.

As novidades do Chrome 89 para Android

O Chrome 89 trouxe ao Android várias novidades, onde se destaca, sem dúvida alguma, o suporte para NFC. Contudo, há mais recursos que merecem ser explorados.

Uma das novidades é a possibilidade de fazer pré-visualização de uma página. Com isto, o utilizador pode ver o seu conteúdo sem que efetivamente tenha que abandonar a página onde está.

Como fazer pré-visualização de uma página sem a abrir

Este novo recurso já deverá ter chegado à maioria dos utilizadores do Chrome no Android. Para lhe aceder é muito simples. Num determinado site que está a visitar e encontra um link para aceder a conteúdo externo basta fazer um clique longo para aparecer o menu de contexto.

Neste menu vai encontrar a opção já referida de agrupar separadores, abrir um separador anónimo e, então, a opção Pré-visualizar página.

Ao clicar nessa opção do Chrome vai surgir uma página por cima da que está a ver relativa ao link selecionado. Esta página, numa espécie de pop-up pode ser aberta depois no browser, normalmente, com todas as opções disponíveis, ou simplesmente fechada.

Por vezes, para uma consulta rápida da informação de um link, ter que andar à procura dos separadores no Chrome do Android pode não ser tarefa fácil, mas este recurso vem dar uma ajuda.

