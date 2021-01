Facebook poderá processar a Apple por causa dos recursos de privacidade do iOS 14

No ano passado, a Apple informou as empresas com software para iOS que as regras sobre a privacidade e a publicidade iriam mudar. Contudo, o novo sistema do iOS 14, que desde início de dezembro obriga a uma apertada política, parece estar a revoltar o Facebook. A empresa de Zuckerberg está mesmo a ponderar medidas mais duras contra a gigante de Cupertino.

Segundo informações, o Facebook está a planear levar a sua batalha de longa data com a Apple para os tribunais.

Facebook não concorda com as medidas de privacidade da Apple

Conforme revela o The Information, o Facebook está a trabalhar com consultores jurídicos externos para preparar um processo antitrust contra a Apple.

Conforme argumentam, a Apple “abusou do seu poder no mercado de smartphones ao forçar os programadores de aplicações a cumprir as regras da App Store que as próprias aplicações da Apple não precisam”.

O relatório explica que o processo do Facebook provavelmente concentrar-se-á em parte nas alterações que a Apple introduziu no iOS 14. Isso inclui o recurso App Tracking Transparency, que será lançado nos próximos meses e exigirá que os utilizadores autorizem as aplicações a monitorizá-los.

Facebook receia perder grande parte das receitas no iOS

O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, está a tentar construir um amplo caso legal, argumentando que as regras da Apple para programadores de apps – que os forçam a usar o serviço de pagamento na aplicação da Apple, por exemplo – tornam mais difícil competir com a Apple em áreas como jogos, mensagens e compras.

Segundo fontes familiarizadas com a ação, o próprio processo do Facebook, se se materializar, deve concentrar-se em parte na grande atualização mais recente que a Apple fez no seu sistema operativo móvel, o iOS 14, que foi lançado em setembro.

No entanto, o relatório adverte que o Facebook pode não acabar a entrar com o processo antitrust contra a Apple. Na verdade, dizem que os executivos do Facebook estão a “enfrentar resistência interna” dos funcionários sobre a preparação da ação contra a Apple.

Do lado do inimigo

No entanto, não deveria ser uma surpresa ver o Facebook pelo menos a considerar a possibilidade de levar a Apple a tribunal. No mês passado, a empresa ofereceu-se para ajudar a Epic Games na sua batalha contra a Apple, fornecendo documentos internos.

O Facebook e a Apple estão envolvidos numa batalha pública pela privacidade há anos. A Apple criticou o Facebook por recolher “o máximo de dados possível dos utilizadores” e lançou os seus recursos focados na privacidade como uma forma de “defender os nossos utilizadores” contra empresas como o Facebook.

Enquanto isso, o Facebook criticou a Apple com um anúncio de página inteira em jornais americanos devido às novas diretrizes da App Store. Ainda ontem, Mark Zuckerberg acusou a Apple de ter “incentivo para interferir” no Facebook por razões competitivas.